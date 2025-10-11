Голубое топливо приходит в дома

Программа социальной газификации, которую начали реализовывать в Чувашии в 2021 году, теперь является частью федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Тем самым подтверждается ее важность и необходимость в масштабах всей России. С 2024 года к категории участников этой программы присоединились дома в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).

По информации Минстроя Чувашии, с 2021 года по настоящее время заключено 10,8 тыс. договоров на технологическое присоединение, техническая возможность для подключения создана для почти 10 тыс. домов. По 9,9 тыс. договорам на догазификацию до границ земельного участка работы выполнены, а жильцы 8,4 тыс. домов уже пользуются газом. Всего же в план-график догазификации включены 24,2 тыс. домов в более чем 1,5 тыс. населенных пунктов и в границах 48 СНТ. Что касается текущего года, то в республике планируется построить около 42 км газораспределительных сетей для 757 домовладений, 100 из которых расположены в СНТ.



Догазификация неспроста названа социальной – государство финансово поддерживает отдельные категории граждан. Им предоставляются субсидии на покупку и установку газовых котлов, водонагревателей, колонок, плит и варочных панелей, счетчиков, на систему контроля загазованности и иное оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления и для приготовления пищи. Также субсидируется проведение работ на земельных участках. К таким категориям относятся многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших и умерших участников и инвалидов войны и ветеранов боевых действий, малоимущие, люди с инвалидностью 1 группы, лица, ухаживающие за детьми-инвалидами, участники СВО и члены их семей. В 2025 году, по данным Минстроя Чувашии, на эти цели выделено 14,7 млн рублей. От граждан поступило 311 заявок на получение субсидии, заключено 267 льготных договоров на догазификацию, 111 из которых уже исполнены. Заявку на догазификацию можно подать в клиентских центрах и офисах АО «Газпром газораспределение Чебоксары» и ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», на сайте единого оператора газификации connectgas.ru, на портале «Госуслуги» или в МФЦ. Перечень необходимых для представления документов и другую информацию можно найти на сайте Минтруда Чувашии.

Справочно

Первым в Чувашии домовладением, которое получило газ по программе социальной догазификации, стал дом шумерлинской семьи Касаткиных в микрорайоне «Кирпичка». Это произошло 11 сентября 2021 года в рамках празднования 105-летия нашего города.

По состоянию на 8 октября 2025 г., как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», по Шумерлинскому округу принята 331 заявка на догазификацию, заключено 328 договоров, из них исполнено до границ земельного участка 306. Газ пущен в 273 домовладения. В филиале АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в Шумерле рассказали, что в ближайшее время голубое топливо поступит в одно из тех подавших заявки домовладений в поселке Автобус. Еще одним объектом, где сейчас ведутся работы по программе догазификации, являются новые улицы в деревне Шумерле. Там прокладывают более 5 км подземного газопровода. Больше половины объема уже сделано, работники выходят в выходные, максимально используют световой день, чтобы успеть завершить до холодов.



Подготовила Н. Игнатьева.

Фото: ТАСС