Вместо земли можно получить выплату

Подписан закон, внесший изменения в статьи 3 и 5 Закона Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Чувашской Республики».

Основным нововведением является предоставление права выбора для участников СВО, удостоенных звания Героя Российской Федерации и награжденных орденами Российской Федерации, а также для членов их семей иной меры социальной поддержки — по их желанию взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства они могут получить единовременную денежную выплату в виде сертификата.



Напомним, что в соответствии с законодательством Чувашской Республики с ноября 2023 года военнослужащие, сотрудники силовых структур, удостоенные высших государственных наград за заслуги в ходе СВО, а также члены семей погибших участников СВО имеют право на бесплатное получение земельных участков для ИЖС или ЛПХ. По данным администраций муниципальных и городских округов, по состоянию на 1 сентября 2025 года на учет для получения земельного участка поставлено 318 граждан, из них 63 уже получили землю.



По информации Госсовета Чувашии.