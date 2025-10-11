Благоустройство по-шумерлински?

В редакцию газеты обратилась наша читательница с вопросом, кто в городе должен следить за порядком на остановках общественного транспорта?

Например, сообщает читательница, павильон остановки «Дет. дом «Елочка» второй месяц «украшает» мусор в виде бутылок, коробок и тряпок.



Причем изо дня в день по причине отсутствия урны к имеющемуся мусору добавляется новый. «А ведь сюда каждый день приезжают дети с родителями и им приходится «любоваться» этой «красотой». Такое ощущение, что всё это для нас уже норма, — сетует шумерлинка. — Очень жаль!»

Мы незамедлительно выехали на место. Информация, к сожалению, подтвердилась. Перед нами предстала груда разномастного мусора, складированного не только внутри павильона, но и вокруг него. Дополняла неприглядное зрелище сломанная скамейка… Поистине удручающая картина. Понятно, что её «авторами», скорее всего, являются сами пассажиры — те, кто приезжает и уезжает отсюда на общественном транспорте. Хотя не факт.



А как обстоят дела на других остановках? Мы проехали по маршруту № 1 и выяснили, что, в отличие от остановки «Дет. дом «Елочка», урны установлены почти везде. Но какие! В большинстве своем эти «шедевры» появились еще на рубеже веков. Наверняка, и шумерлинцы, и гости города обращали внимание на видавшие виды ободранные урны с желтой облупившейся краской. «Украшают» они не только остановки, но и центр города — в основном вдоль проезжей части улиц Ленина, Маршала Жукова, Октябрьской, Щербакова…



Наверняка, и сами урны не перестают удивляться такому своему долгожительству и в глубине души надеются на скорейший выход в тираж.



На вопрос читательницы отвечаем: за порядок на остановках общественного транспорта, как и на территориях общего пользования — улицах, площадях, скверах и в других местах, к которым есть доступ у неограниченного числа лиц, ответственны коммунальные службы. В Шумерле это ООО «Благоустройство». В своем телеграм-канале предприятие регулярно рапортует о работах по улучшению городского пространства. Похоже, что замена допотопных урн и порядок на остановке «Дет. дом «Елочка» в фокус работ по благоустройству от «Благоустройства» не входят.

Ольга Дмитриева.








