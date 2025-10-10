Серебряные руки добра

В Чувашских Алгашах кипит работа, наполненная особым смыслом и теплом. Здесь, в стенах обычного дома, люди старшего поколения посвящают свое время и силы плетению маскировочных сетей для земляков — участников СВО.

Добровольцы объединились и при поддержке Ларисы Юрьевны и Николая Александровича Мумиковых отремонтировали заброшенный дом. За год они создали не просто 220 полотен из ткани, а настоящую защиту, невидимый щит для наших бойцов.



«Мы не можем оставаться в стороне, когда наши ребята там, на передовой. Каждый из нас хочет внести свой вклад, помочь, чем может. А плетение сетей – это то, что нам по силам, то, что мы умеем делать хорошо», – делятся активные добровольцы.



Шумерлинский КЦСОН.