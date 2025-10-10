Сельский совет в действии

С вопросом об истории возникновения и становления ТОС «Родник» в деревне Верхняя Кумашка наша газета обратилась к инициатору этой организации, автору и составителю сборника писем, статей и протоколов «Тяжкий труд общественного самоуправления», организатору Музея СССР в г. Чебоксары Николаю Михайловичу Адёру (Тувалкину). И вот что он нам рассказал.

Возрождение общественного самоуправления в деревне началось в девяностые годы, в период развала хозяйственно-политических условий жизни на селе, по-простому — разорения. Местная администрация не справлялась с проблемами, требовалось объединение усилий. Повсеместно начали возникать общественные организации — землячества, которые как-то оживляли жизнь вымирающих деревень, районов, чаще всего концертами на шумных собраниях и съездах.

30 января 1999 года я пригласил к себе, на свою мебельную фирму «Мария», земляков, проживающих в Чебоксарах. Собрание, которое полушутя назвали «съездом», прошло очень возбужденно, все были рады встрече. Это был настоящий праздник патриотов деревни! На собрании была принята обширная программа возрождения родной Верхней Кумашки. В этот же день было создано землячество «Кумашка» и избран совет из 15 человек.



Буквально через две недели, также основательно подготовившись и оповестив власти района, мы высадили своеобразный десант в деревню, где провели собрание с односельчанами. Потерявшие всякую надежду на «светлое будущее», сельчане бурно поддержали наши идеи возрождения, вносили свои предложения в генеральный план развития.



Как и положено, собрание открыла глава местной администрации А.А. Маскина. На том же собрании был выбран первый староста деревни – им стал Герман Уфилин. Также было решено провести 6 марта 1999 года общий сбор всех кумашкинцев, организовать ярмарку по продаже товаров и большой концерт с участием звезд чувашской эстрады. Этот день мы назвали Днём деревни. Хочу заметить, что наша идея проведения нового праздника позже была подхвачена повсеместно. Я считал важным не сбавлять темпы «пробуждения». 18 февраля 1999 года в газете «Чебоксарские новости» было опубликовано мое большое интервью «Малая родина у каждого своя». Организовав свой малый бизнес, я тогда довольно активно выступал на телевидении, радио, печатался во многих газетах.



23 февраля 1999 года собрал членов Совета землячества у себя на фирме в Чебоксарах, на собрании был утвержден план организации субботника в Верхней Кумашке в рамках подготовки к проведению Дня деревни. На субботнике, проведенном 27 февраля, бездействовавший годами сельский клуб организованно отмыли и разукрасили. По настоянию сельчан новым завклубом был назначен Геннадий Уфилин.



И вот настало 6 марта 1999 года. В Верхнюю Кумашку из Чебоксар приехал большой автобус с земляками, с целой группой звезд чувашской эстрады — Светланой Азамат, Раисой Сарби, Олегом Соколовым и другими. В деревне, на удивление, подъездные пути к местному клубу были очищены от снежных сугробов, сельчане встретили гостей шумно и весело, хлебом-солью и домашним пивом. На улице бойко работали торговые палатки райпо и лавка Юрия Самарина. Праздник тогда прошел с размахом и разнообразием. Но и работу не забыли: вновь были обсуждены проблемы, тут же был организован сбор денежных пожертвований на развитие деревни.



В том году сельчане с земляками-горожанами сделали много замечательных дел: 8 мая посадили лес Памяти на закрытом деревенском кладбище, заменили прогнившую ограду аллеи Победы на дубовую, провели грандиозный праздник пятнадцати деревень «Играй, гармонь!», 2 сентября открыли начальную малокомплектную школу…



В последующие годы тоже не дремали, упорно занимались обустройством деревни, в основном боролись с деревенским бездорожьем. Только в 2005 году, с июня по октябрь, провели 15 субботников группами по 7-8 человек. Больше всего «трудодней» набрали тогдашний староста деревни Юрий Пудов и Геннадий Уфилин. Правда, была и ложка дёгтя, некоторые жители игнорировали призывы на участие в общественных делах, они на собраниях порой открыто оскорбляли. У ТОСа власти по закону никакой не было.



В том же году мы построили своими силами щебеночную дорогу длиной километр, перегнав из Чебоксар экскаватор, самосвал и бульдозер. Три вагона известнякового щебня купили у Шумерлинского ДПМК. В августе 2009 года на месте высохшего болота Мăклă Шор вырыли искусственное озеро, в 2010 году построили водопровод с артскважиной на улице Заречной, а затем на улице Кирова, очистив заброшенную колхозную скважину.



Все эти «народные стройки» выполнялись на деньги сельчан, в большинстве из кассы моей фирмы «Мария». Да и все организационные хлопоты мы вели самостоятельно, без вмешательства местной администрации. По этому поводу мы порой шутили: лишь бы не мешали…



Об истории строительства автодорог мною написана книга-повесть «Битва за дорогу». Примечательно, что за годы возрождения деревни местными писателями написано и издано 15 книг. Первую книгу об истории деревни «Край ромашковый Кумашка» издали в 2001 году Галина и Алексей Лосевы. Самой «молодой» поэтессой является Ольга Никифоровна Кузнецова, написавшая стихи про деревню в свои 78 лет. Ныне ей исполнилось 90. На прошедшем деревенском празднике в этом году ей присвоили звание «Почётный гражданин деревни».



За эти годы я убедился, что для самостоятельной работы нам нужна более основательная форма местного самоуправления. Изучив соответствующие законы, европейскую хартию местного самоуправления и даже типовое положение Республики Беларусь, составил свой обобщенный вариант устава деревенского территориального общественного самоуправления (ТОС). Мы обратились с заявлением в администрацию Нижнекумашкинского сельского поселения. 19 февраля 2009 года провели в деревне собрание учредителей ТОС «Родник», 6 марта в сельском клубе глава сельского поселения В.Н. Толстова вручила постановление о регистрации ТОС «Родник» избранному накануне председателю В.П. Понякову. Ему же был вручен ключ от здания клуба для деятельности ТОС. Мы ощутили себя полноправными хозяевами родной деревни, оставив в своей кассе деньги от самообложения, т.е. пожертвования граждан, могли самостоятельно проводить собрания и даже отправлять письма с запросами со своей круглой печатью с деревенским гербом.

Самым замечательным проектом деревни можно назвать построенный в 2011 году трёхэтажный социально-культурный центр, ныне переоборудованный в музейно-туристический центр «Сура» с музеем и картинной галереей. Здесь появится также спортзал для детей.



ТОС «Родник» вновь набирает силу, авторитет. В этом году благодаря нашему сельскому совету на высоком уровне отметили День деревни.



Что могу сказать в завершение? Считаю, что у ТОСов должна быть достаточная власть для решения местных проблем, сегодня же они фактически бесправны. Решения собраний органов общественного самоуправления должны быть обязательными (!) для всех проживающих на данной территории, а не рекомендательными. Председатель совета ТОС, староста должны быть оплачиваемыми должностями и со своим бюджетом. Например, для деревень, сёл с численностью до 100 дворов оплата может быть в размере МРОТ, с надбавками при хорошей работе и увеличением численности членов ТОС. Никто, кроме самих людей, проживающих на определенной территории, не знает проблемы так хорошо, не вникает в обстоятельства и риски. Если в сельской местности ТОСы будут управлять сельхозземлями, контролировать их использование, обсуждать актуальные вопросы и решать их во взаимодействии, тогда и будет порядок, будет ответственность за каждое дело. Известный лозунг «Вся власть Советам» становится всё более актуальным.

Разрозненность, лишнее разделение полномочий и бюрократизм чиновников не способствуют этому. Поэтому коллективизм надо возрождать, в этом принципе хозяйствования залог успешного развития!



Подготовила Т. Александрова.



Сельчане дружно благоустраивают свою деревню

Собрание жителей В. Кумашки