Геннадий Уфилин: «Всё получится, если действовать сообща»

В 2025 году Шумерлинский район, а ныне муниципальный округ, отмечает 90-летие со дня образования. Это очень важная дата, поэтому в этом году мы решили уделить пристальное внимание его развитию, инициативам на местах, познакомить читателей с деятельностью сельских старост как вновь возрожденного значимого звена системы местного самоуправления. Сегодня гостем нашей газеты стал председатель ТОС «Родник», староста деревни Верхняя Кумашка Геннадий Григорьевич Уфилин.

Верхняя Кумашка — малая родина Г. Уфилина. Он родился в 1966 году, учился в Нижнекумашкинской школе, по окончании которой поступил в ГПТУ № 10 и получил специальность слесаря-сантехника-газоэлектросварщика. После окончания учебы работал в Чебоксарах, на хлопчатобумажном комбинате, затем ушел в армию — служил в стройбате, в Саратове. После армии вернулся в родную деревню, какое-то время ездил на заработки в Москву, где работал в строительной сфере.



В отрасль культуры Геннадий Уфилин пришел в 1989-м. Начинал водителем Саланчикского передвижного автоклуба, одновременно участвовал в художественной самодеятельности. После некоторого перерыва продолжил свою деятельность уже в качестве завклубом. На сегодняшний день Геннадий Григорьевич является заведующим Нижнекумашкинским сельским клубом, и его стаж в этой сфере насчитывает порядка 19 лет. Опытный специалист не забывает про необходимость постоянного развития – сейчас, например, проходит переподготовку в институте культуры Чебоксар.



Невзначай поинтересовалась у собеседника тем, что привело его в культуру, ведь он получил образование совсем по другой специальности? Как отметил Геннадий Григорьевич, по специальности слесаря-сантехника-газоэлектросварщика сейчас он работает только на себя, а сфера культуры никогда не была для него чуждой. «Когда мы были молодыми, у нас частенько менялись заведующие клубом, завклубом работал и мой отчим. Я ему частенько помогал и, видимо, потянулся в эту сферу», — рассказал Г. Уфилин. Недавно в нижнекумашкинском сельском клубе отметили День пожилых, туда приезжал передвижной автоклуб с артистами художественной самодеятельности. Их выступления вновь напомнили Геннадию о начале трудового пути в отрасли культуры.



25 июня 2022 года Г. Уфилин был избран председателем ТОС «Родник». А 17 ноября 2023 года решением Собрания депутатов округа его официально наделили полномочиями старосты д. Верхняя Кумашка.



«Работать с народом бывает непросто, но когда приходишь к единому мнению, то можно сделать многое. Радует, что в нашей деревне есть свои активисты, например, семьи Архиповых, Уфилиных, Пудовых. Когда просишь их чем-то помочь — скосить траву, прибраться на определенной территории или о чем-то другом, то они всегда откликаются», — рассказывает староста. На благоустройство детской поляны, на субботники ко Дню деревни дружно выходит каждый.

Ежегодно до и после празднования Троицы жители деревни проводят уборку на кладбище. Сейчас они планируют самостоятельно построить навес при домике для прощания.



По программе инициативного бюджетирования в деревне были построены дороги. Теперь асфальт уложен почти везде, кроме половины улицы Заречной и некоторых участков, требующих ремонта. Жители снова хотят обратиться к этой программе. Многое делается и силами отдельных граждан. Например, предприниматель Н.М. Адёр в настоящее время занимается строительством мини-стадиона, вкладывая и собственные средства. Уже подготовлено основание для спортплощадки, а рядом планируется парковка для машин. Николай Михайлович — один из главных активистов, вкладывающих значительные средства в развитие деревни. Им полностью оплачены доля субсидирования и затраты этого года на 200 тыс. руб.



Спонсорскую помощь оказывают и молодые. 16 августа Верхняя Кумашка отметила 400-летие. На праздник приезжали артисты чувашской эстрады, которых пригласил один из предпринимателей, выделив на это 35 тысяч рублей. Кроме концерта местных талантов, праздничная программа включала награждение достойных жителей, спортивные игры, выставку-продажу книг кумашкинцев, меда. Была организована полевая кухня, где бесплатно угощали деревенским шурпе.

Планов у активистов территориального общественного самоуправления много. К примеру, на территории деревни есть ключи, бежит родниковая вода. Хотелось бы соорудить общий колодец на повороте по ул. Лесной, чтобы люди наслаждались родниковой водой и могли брать ее с собой. Но вначале нужен анализ качества воды. В деревне есть скважина, но вода в ней «жесткая, кальция много».



В переулках и на поворотах нет уличного освещения. Хотят разрешить и этот вопрос — тут кумашкинцы надеются на поддержку руководства округа.



О том, что Геннадий Уфилин имеет активную жизненную позицию, свидетельствуют его грамоты. Он неоднократно получал благодарности от администрации Нижнекумашкинского сельского поселения за участие в общественной жизни деревни, за вклад в строительство асфальтированной дороги в Верхней Кумашке в 2017 году и за организацию праздников. Также у него есть благодарность от благочинного 6-го округа Чебоксарско-Чувашской епархии за помощь при строительстве храма преподобного Макария Желтоводского в Верхней Кумашке. Кроме того, Геннадий Уфилин отмечен благодарностью Чувашрессовпрофа за успехи в профессиональной деятельности и плодотворный труд в сфере культуры, а также благодарственным письмом регионального отделения партии «Единая Россия». Стоит отметить, что на протяжении 10 лет Геннадий Григорьевич был депутатом Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения.



Семья Г. Уфилина старается поддерживать его во всем. Сейчас они проживают втроем — он, супруга Людмила Григорьевна и сын Глеб, которому скоро исполнится 18 лет. Кстати, супругов в свое время свела именно отрасль культуры: Людмила в то время была заведующей библиотекой, а Геннадий — также завклубом. На фоне общих интересов и сошлись. Глеб, который является младшим в семье, сейчас обучается в Шумерлинском политехническом техникуме на автомеханика.



У двух старших дочерей Уфилиных давно свои семьи, у каждой по трое детей, так что у Уфилиных уже 5 внучек и один внук. Дочь Кристина живет в Шумерле, а Олеся вместе с мужем-военным — в Тверской области. «Когда рядом поддерживающие близкие и односельчане, работа непременно принесет результат», — заключил наш сегодняшний гость.

Илья Семенович Тихонов, предприниматель:

При назначении старосты деревни, конечно же, учитывали мнение жителей. Геннадий Григорьевич неплохо справляется со своими обязанностями, он активный и общительный человек. К тому же он является председателем ТОС. Я считаю, что общественное самоуправление важно, так как оно помогает решать многие проблемы.

Я тоже стараюсь по мере возможности участвовать в жизни деревни: выхожу на субботники, внес посильную лепту в строительство дороги по ул. Московской, дополнительно вложив недостающие средства.

Вместе мы можем многое, поэтому мы с сельчанами поддерживаем инициативы старосты.



Юрий Егорович Пудов, ветеран труда, бывший староста деревни:

Геннадий Уфилин, староста деревни и председатель ТОС, — человек ответственный и трудолюбивый. Мы, в свою очередь, тоже стараемся поддержать его, советуемся и вместе принимаем решения.

Я знаком с этой работой, так как сам был старостой нашей деревни на протяжении пяти лет. Каждое время имеет свои особенности и сложности. Сегодня, например, работает программа инициативного бюджетирования, что очень полезно. Однако в деревне стало значительно меньше жителей, в основном остались пожилые люди. Поэтому Геннадию приходится нелегко.

Татьяна Александрова.



Верхнекумашкинцы и работают сообща, и праздники отмечают вместе