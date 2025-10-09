Юные журналисты расширили горизонты знаний о профессии

Учащиеся школы № 6 побывали на интереснейшей экскурсии в редакции газеты «Вперёд». Во время посещения юные корреспонденты получили уникальную возможность увидеть изнутри работу одной из старейших газет региона. Ребята встретились с профессионалами своего дела -

главным редактором Анной Аношиной, редакторами Натальей Шишовой, Татьяной Александровой, Ольгой Дмитриевой и дизайнером Екатериной Барышевой.

Как работает редактор?

Главный редактор Анна Аношина рассказала ребятам о своей ежедневной работе. Она подчеркнула важность умения редактировать тексты, организовывать процесс подготовки материалов, координировать авторов и следить за качеством публикаций. Особое внимание уделила роли редактора в формировании информационной политики издания и во взаимодействии с читателями.



Чем занимается дизайнер?

Екатерина Барышева поделилась секретами дизайна газеты. Она показала ребятам макеты выпусков, пояснила, почему важно учитывать визуальное восприятие материала и грамотно распределять пространство страницы. Дизайнер отметила, что креативное мышление и знание графического дизайна помогают создавать привлекательные и удобные для чтения публикации.



Что нового узнали ученики?

Для ребят было особенно полезно узнать, как правильно оформлять заголовки статей, подбирать иллюстрации и создавать интересные рубрики. Они увидели рабочий процесс журналистов и дизайнеров, поняли основные принципы построения успешной команды в медиаиндустрии.

Юные корреспонденты остались довольны экскурсией и выразили уверенность, что полученные знания обязательно пригодятся им в дальнейшей работе школьного медиацентра «Импульс», который в этом году был оснащен современным оборудованием с использованием денежной премии Российского общества «Знание».

Т. Зайцева, школа № 6.