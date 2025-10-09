Стипендии Главы Чувашии будут выплачивать детям участников СВО

Кабинет Министров Чувашии 8 октября утвердил порядок выплаты ежемесячной стипендии главы региона для учащихся колледжей и техникумов из семей участников специальной военной операции.

Право на получение ежемесячной стипендии в размере 2500 рублей будут иметь студенты государственных колледжей и техникумов Чувашии, обучающиеся на очной форме за счет республиканского бюджета. Для назначения стипендии студенту или его законному представителю необходимо будет подать в свою образовательную организацию заявление и пакет документов (копию паспорта заявителя, документы, подтверждающие родство с участником СВО, а также реквизиты банковского счета). Образовательная организация в течение 10 рабочих дней должна будет рассмотреть заявление, запросить необходимые сведения через систему межведомственного взаимодействия и предоставить средства заявителю.



Выплата стипендии прекращается, если студент достиг 23-х лет, был отчислен или завершил обучение. Стипендия приостанавливается на время академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком.

По информации cap.ru.