Дорога к храму святостью наполнена

Вчера, 9 октября, в Шумерле состоялось поистине историческое событие — торжественное открытие храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Этого события шумерлинцы ждали более 15 лет

За все эти годы возведение храма переживало разные периоды, от замедления до полной остановки и возобновления работ. Но благодаря помощи и пожертвованиям прихожан, меценатов, предпринимателей строительство наконец завершено.



Площадь храма составляет 225 кв. м, высота достигает 35 м до верхней точки креста, ширина — 16 м и длина, включая притвор и алтарь, – 26 м. Вместительность — около 300 человек.

Автором проекта является петербургский архитектор Александр Васильевич Знаменский. За образец был взят храм Покрова на Нерли в Санкт-Петербурге. Как отмечает автор идеи — настоятель храма протоиерей Димитрий Нестеренко, центральный купол опирается не на внутренние колонны, а на стены — чтобы увеличить площадь и дать возможность любому участнику богослужения с любой точки храма видеть происходящее в алтаре.



На цокольном этаже располагаются просфорня, ризница, комната матери и ребенка, гардероб, туалетные комнаты. Подняться из цокольного этажа в храм можно не выходя на улицу, по внутреннему лестничному маршу.



Божественную литургию и молебен совершили священнослужители Чувашской митрополии, в том числе из Шумерлинского благочинного округа. С глубокой верой в сердцах и нескрываемым интересом прихожане наблюдали за чином Божественной литургии и евхаристическим каноном, вершившимися в алтаре. После литургии прихожане и гости города во главе с духовенством совершили крестный ход.



Двери нового храма теперь открыты. Важно, чтобы под его куполом как можно больше людских сердец ощутило любовь Божию и было ею согрето!

Ольга Дмитриева.








