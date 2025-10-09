Будущие выпускники Шумерли приняли участие в сдаче норм ВФСК «ГТО»

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

В Шумерлинском муниципальном округе продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В течении двух дней, 7 и 8 октября будущие выпускники 9 и 11 классов общеобразовательных организаций округа принимали участие в комплексном приеме тестовых испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» на различных спортивных площадках муниципального округа: стадионе «Труд» (г. Шумерля), стадионе «Савал» (д. Торханы) и новой специализированной площадке ГТО на базе МБОУ «Гимназия №8» (г. Шумерля). Более 300 будущих выпускников проверяли свои физические возможности в тестовых испытаниях ВФСК «Готов к труду и обороне».

Успешно сдавшим все нормативы спортивного комплекса будут вручены знаки отличия и удостоверения ВФСК «Готов к труду и обороне», которые в последующем дают право на дополнительные баллы при поступлении на учебу в ВУЗы и ССУЗы.

Источник: тг-канал Шумерлинского МО








