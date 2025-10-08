С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице в России будет повышен на 6,8% и достигнет примерно 16 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда пояснил, что индексация проводится в соответствии с законодательством о занятости населения и соответствует уровню инфляции. При этом в отдельных регионах, где применяются районные коэффициенты (например, в северных территориях), выплаты будут выше базового размера.

Для сравнения: в 2025 году пособие по безработице было проиндексировано на 9,5%, и его максимальный размер превысил 15 тысяч рублей.

Источник: Тг-канал «Российская газета».