Новая практика дарения недвижимости: Оформление только через нотариуса

С этого года подарить недвижимость можно только через нотариуса. Самое главное — новшество защищает людей.

Реальный случай из практики: к нотариусу молодая девушка привела свою 83-летнюю бабушку. У бабушки — квартира, у внучки — большое желание получить недвижимость в подарок.

Девушка в красках рассказывала нотариусу, как, мол, любящая бабушка давно мечтает подарить ей квартиру. Последняя же в процессе беседы все время оговаривалась, что хочет девушку у себя только прописать.

Внучка на уточняющие вопросы реагировала с раздражением, возмущалась, что приходится тратить время на «бесполезные беседы».

Раньше такая история закончилась бы быстрым подписанием договора в МФЦ. А с бабушкой, как вы догадываетесь, могло бы случиться все, что угодно. Бывали случаи, когда, получив подарок, счастливая родня выселяла из дома стариков, ставших уже ненужными. Ведь бабушки и дедушки, сделав подарок, переставали быть хозяевами в своих домах. И порой быстро превращались в посторонних.

В данном случае девушке в итоге пришлось выйти из кабинета и оставить бабушку наедине с нотариусом. В конце концов пожилая женщина рассказала, что готова зарегистрировать внучку в квартире, но дарить ей недвижимость не хочет. В сделке было отказано.

Важный момент: федеральный тариф на сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению, закреплен в Налоговом кодексе. Он ниже, чем тот, что действовал для сделок дарения недвижимости до сих пор.

Теперь тариф составляет 0,5 процента от суммы договора и не может превышать 20 тысяч рублей. Также оплачивается региональный тариф.

Нельзя подарить землю с неоформленным домом

Нотариусы рассказывают, что периодически блокируют попытки граждан прикрыть дарением куплю-продажу недвижимости. Или замаскировать формат мены под «перекрестное дарение», когда стороны хотят подарить друг другу разные объекты недвижимости и делают вид, что эти сделки друг от друга никак не зависят. Один из мотивов — уклонение от преимущественного права выкупа других собственников, когда речь идет о доли в недвижимости. Такие сделки называются притворными и являются ничтожными, то есть недействительны по определению.

Жилье можно подарить с условиями

Иногда люди все-таки хотят подарить единственное жилье, но при этом прописать в договоре пункт о том, что они смогут остаться там жить.

Как сообщили в нотариате, судебная практика признает и оставляет в силе договоры дарения недвижимости с таким условием. Есть и разъяснения Росреестра, который регистрирует переход права собственности по таким сделкам, если даритель ранее уже проживал в подаренной квартире.

«Однако стоит помнить, что и в таком случае рента может быть более оптимальным вариантом, — поясняют представители нотариата. — Ведь прежних владельцев, которые подарили квартиру, но оставили за собой право в ней проживать, могут ждать неприятные сюрпризы. Во-первых, новый собственник может продать квартиру „вместе с ними“.

Во-вторых, проблемы могут случиться из-за банкротства одаряемого. Если для нового владельца полученная недвижимость не является единственным жильем и он попадает под процедуру банкротства, то подарок могут забрать за долги. У бывшего собственника, который живет в такой квартире, право там оставаться не отнимут, но квартиру выставят на торги, и какими будут дальнейшие условия его жизни — неизвестно».

Без подсказок нотариуса мало кто знает: в договоре дарения можно предусмотреть пункт о том, что в случае смерти человека, получившего подарок, он возвращается к дарителю, а не переходит наследникам одаряемого. Иногда этот момент становится для людей принципиально важным.

Для родственников предусмотрены скидки

С 2025 года все сделки по дарению недвижимости между гражданами должны проходить через нотариуса. Даже если квартиру, дом или земельный участок безвозмездно передают друг другу члены семьи. Как показывает практика, именно близкие — дети, внуки, племянники — часто пытаются принуждать пожилых родственников делать такие щедрые подарки.

Напомним, что после введения обязательной нотариальной формы для договоров дарения недвижимости они стали еще доступнее в части стоимости, так как цена фактически была снижена. При этом для близких родственников законодательно была введена скидка в 50 процентов на федеральный тариф.

По информации с сайта rg.ru.