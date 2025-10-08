В России начали продавать билеты в «детские купе»

Во всех поездах дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» появились купейные места, приобрести билеты на которые могут исключительно пассажиры с детьми. Такие места при приобретении билетов отмечаются специальными пиктограммами.

▫️Напомним, в поездах формирования ФПК дети в возрасте до пяти лет проезжают бесплатно при условии, что они не занимают отдельного места.

Для детей в возрасте от пяти до девяти лет включительно стоимость билета составляет 35 процентов от стоимости взрослого. Для детей, возраст которых составляет от 10 до 18 лет, действует скидка в размере 50 процентов.

Она распространяется на проезд в поездах дальнего следования.

Источник: rg.ru