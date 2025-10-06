Прямая линия с жителями республики

21 октября во время прямого эфира Глава Чувашии Олег Николаев ответит на телефонные звонки граждан, на вопросы из социальных сетей и расскажет о приоритетных задачах развития республики.

Трансляция будет вестись в Телеграм-канале «Олег Николаев|Чувашия», в сообществе «Чувашская Республика» в «ВК», а также в эфире телеканала «Россия 24» и на волнах радиостанции «Радио России». Начало в 12 часов.



Обращения можно направить заранее через портал госуслуг или оставить в комментариях к анонсу в сообществе «Чувашская Республика» в «ВК», а 21 октября — написать сообщение в чате трансляции или позвонить по телефону 8 (8352) 565-100.