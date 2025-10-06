Президентский перинатальный центр Минздрава Чувашии приглашает на День беременных

7 октября в России отмечается День беременных.

В этот день приглашаем беременных женщин вместе с отцами будущих детей в БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии на торжественное мероприятие.

Вас ждут: встречи с руководством и специалистами БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии, видеоэкскурсия по центру, индивидуальное консультирование, групповое занятие в «Школе для родителей (во время беременности)»: «Школе матерей», гимнастика для беременных, праздничная программа с розыгрышем сертификатов на бесплатные услуги.

День беременных пройдет 7 октября в БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект 9, корпус 1.

Официальное открытие мероприятия: 10:00.

Минздрав Чувашии.