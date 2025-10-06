В Городской клинической больнице № 1 пройдут мероприятия, приуроченные к Дню беременных. Этот праздник, получивший всероссийский статус на протяжении нескольких лет поддерживает ключевые задачи национального проекта «Семья», направленные на создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству.

Для всех, кто находится в счастливом ожидании малыша специалисты приготовили интересную программу мероприятий, наполненную заботой, полезной информацией и теплыми встречами.

6 октября в 13:00 — Практический мастер-класс по уходу за полостью рта будущих мам, рекомендации по гигиене новорожденных и полезная информация для здоровой улыбки с наглядным материалом.

7 октября в 13:00 — Занятие с психологом для будущих мам. Групповая арт- терапия. Поздравление беременных женщин.

8 октября в 14:00 — Лекция-поздравление заведующего родовым отделением Филиппова Сергея Всеволодовича. Обсуждение подготовки к родам. Этапы родов, особенности послеродового периода. Партнерские роды.

9 октября в 13:00 — Информационная встреча с ведущим специалистом отделения Социального фонда России по вопросам расчёта больничных, социальных и декретных выплат и пособий по беременности и после родов.

10 октября в 13:00 — Встреча беременных женщин со священнослужителем епархии: «Материнское благословение». Ответы на вопросы про таинство крещения, выбор крестных родителей и имени новорожденному.

С 6 по 10 октября в женской консультации № 1 будет организована фотозона «В ожидании счастья», где будущие мамы вместе с семьями смогут сделать памятные фотографии.

Место проведения мероприятий: женская консультация № 1, кабинет 109.

Минздрав Чувашии.