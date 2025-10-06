Взрослым тоже нужны прививки

Многие инфекции, против которых делают прививки, называют детскими. Из-за этого создается ложное мнение, что если прививались в детстве, то иммунная система обеспечит защиту на всю жизнь. Но это не так — против некоторых инфекций нужно привиться повторно, так как специфический иммунитет, полученный после вакцинации в детском возрасте, спустя годы ослабевает.

К сожалению, отношение у многих людей к прививкам противоречивое. Кто-то считает их вредными для организма, кто-то называет бесполезными и не верит в их эффективность. Но важно отметить, что после вакцинации большинство не болеют той инфекцией, против которой прививаются. А если даже заболеют, то болезнь протекает намного легче и без осложнений. У взрослых детские инфекции протекают гораздо тяжелее и чаще сопровождаются осложнениями. Например, по данным статистики, в последние годы взрослые все чаще начали болеть корью. Главная причина роста заболеваемости — снижение количества привитых людей, что в конечном итоге привело к снижению уровня коллективного иммунитета.



Надо также отметить, что, делая прививку, люди защищают не только себя, но и окружающих. Благодаря вакцинации, из-за формирования коллективного иммунитета, защиту получают и не вакцинированные, например, маленькие дети и люди с серьезными противопоказаниями к прививкам.



Порядок вакцинации взрослых отображен в национальном календаре профилактических прививок России, где определены сроки и виды вакцинаций, которые проводятся бесплатно в поликлинике по месту жительства. Среди них — вакцинация против вирусного гепатита B, кори, краснухи, гриппа. Вакцинацию против вирусного гепатита В должны получить взрослые в возрасте от 18 до 55 лет ранее не привитые. От дифтерии и столбняка нужно вакцинироваться каждые 10 лет от момента последней вакцинации.



Против кори должны прививаться взрослые от 18 до 35 лет не болевшие, не привитые, привитые однократно, а также не имеющие сведений о прививках против кори и взрослые в возрасте от 36 до 55 лет включительно, относящиеся к группам риска.



Женщины от 18 до 25 лет включительно могут привиться против краснухи, не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, а также не имеющие сведений о прививках против краснухи. Краснуха особенно опасна для беременных. В связи с тем, что в первый триместр беременности происходит формирование у плода всех основных органов и систем, вирус краснухи может быть причиной большого количества врождённых пороков развития. Женщинам, которые хотят родить ребенка, лучше всего привиться от краснухи за 3 месяца до наступления беременности.

Против гриппа можно прививаться ежегодно в любом возрасте не менее чем за месяц до начала эпидемического сезона.



Люди, которые отправляются в другие страны, перед поездкой должны заранее поинтересоваться эпидемиологической обстановкой: какие заболевания распространены в том или ином регионе и какие прививки лучше сделать. Вакцинация — это дело добровольное, но именно она позволяет избежать многих заболеваний и связанных с ними осложнений.

Республиканский центр общественного здоровья.