Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!

От всей души рада поздравить вас с Днём учителя!



Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всенародным. Каждый из нас был учеником и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность которому мы сохранили в своей душе.



Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Но сейчас учитель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые идут в обществе.



В Шумерлинском округе трудятся прекрасные учителя, в своей работе умело сочетающие верность традициям российского образования и стремление идти в ногу со временем, внедряющие в процесс обучения инновационные разработки и творческий подход. Из школьных стен в жизнь выходит много образованных, креативно мыслящих, социально активных людей, так необходимых стране для успешного развития. В этот праздник хочу выразить благодарность за мудрость, терпение и преданность любимому делу каждому из вас. Вы — наша надежда и опора.



Отдельные слова благодарности ветеранам, которые продолжают трудиться или находятся на заслуженном отдыхе, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.



В ваш профессиональный праздник от души благодарю за бесценный подвижнический труд и верность выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелёгкий каждодневный труд! Пусть этот праздничный день принесёт вам массу положительных эмоций, тёплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.