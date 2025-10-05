Уважаемые педагоги, воспитатели, работники и ветераны системы образования!

Примите самые искренние поздравления с вашими профессиональными праздниками – Днём учителя и Днём дошкольного работника!



Эти даты – прекрасный повод выразить глубокую признательность тем, кто посвятил свою жизнь самому важному и благородному делу – воспитанию и образованию подрастающего поколения. Вы стоите у истоков формирования личности человека, закладываете фундамент его знаний, характера и гражданской позиции.



Особые слова благодарности – воспитателям дошкольных учреждений. Ваши мудрость, безграничное терпение и душевная теплота дарят малышам первую радость познания, учат их дружить, творить и верить в себя.



Учителя школ – это настоящие проводники в мир науки и культуры. Ваши профессионализм, преданность призванию и неустанный творческий поиск помогают раскрыть таланты каждого ученика, подготовить его к будущим свершениям на благо нашей великой страны.



Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и оптимизма! Пусть ваш труд всегда будет уважаем коллегами, родителями и всей общественностью. А главная награда для вас – это успехи и благодарные улыбки ваших воспитанников. Спасибо за ваш бесценный труд!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики, председатель

комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Виктор Горбунов,

депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников.