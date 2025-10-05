Уважаемые учителя Чувашии! Дорогие педагоги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!



В этот день хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто выбрал одну из самых важных и благородных профессий. Школа — это не просто работа, это настоящая миссия. Вы — те, кто зажигает умы, формирует характер и открывает бескрайний мир знаний для наших детей. Ваш ежедневный труд — это пример безграничного терпения, мудрости и преданности своему делу.



В нашей республике трудятся более девяти тысяч педагогов, чьими профессиональными победами мы гордимся. Учителя Чувашии ежегодно становятся победителями и лауреатами престижных всероссийских и межрегиональных конкурсов, являясь настоящим ориентиром для всего педагогического сообщества.



Свои знания и вдохновение вы передаете ученикам. Благодаря вашему наставничеству они становятся победителями на олимпиадах, научных конференциях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах самого высокого уровня. Каждая победа — это результат вашего титанического труда, умения разглядеть и раскрыть потенциал каждого ребёнка.



Вы не просто учите — вы создаёте будущее нашей республики и нашей страны. Вкладывая душу в своих учеников, вы обеспечиваете тот самый интеллектуальный и человеческий капитал, на котором строится успешное завтра.



Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, терпения. Пусть работа приносит радость и удовлетворение, а благодарность учеников и уважение коллег согревают ваши сердца. Пусть в ваших классах всегда царит атмосфера творчества и взаимного уважения и в жизни будет много поводов для гордости и счастья!

С праздником! С Днём учителя!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.