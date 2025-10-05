Участились факты вовлечения таксистов в преступные схемы

«Шеф, дело есть! Бабушка сейчас сумку с лекарствами вынесет, надо в Казань отвезти. Заплатим!» — такой заказ получил по телефону таксист из Чебоксар. Заглянув в сумку, водитель увидел мотки шерсти, какие-то непонятные вещи и поехал со всем этим в отделение полиции. И правильно сделал! Как выяснилось, в ворохе старья пожилая женщина спрятала пачки купюр -

около 600 тыс. рублей, которые мошенники убедили ее направить в другой город «для декларирования».

Если в Чебоксарах таксисты более или менее «ученые», то в Шумерле о подобных опасных заказах до последнего времени не слышали. В начале сентября двое жителей, занимающихся частным извозом, за 8,5 тыс. рублей отвезли в Казань и передали неизвестным деньги обманутых пенсионеров — 800 тыс. рублей. В итоге стражам порядка пришлось объяснять потерпевшим, что сбережения у них попросту украдены, а не находятся на проверке в компетентных органах, а таксистам — что они, сами того не ведая, помогли мошенникам облапошить земляков.



И профилактическая работа сотрудников Межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» принесла результат буквально сразу. 67-летний шумерлинец, услышав по телефону о необходимости доставить пакет в Казань, позвонил в полицию. Операцию сотрудники территориального отдела организовали, что называется, с колес. Один из оперативников сел в машину к таксисту, еще несколько сотрудников двинулись следом на служебном авто без опознавательных знаков полиции. Надо отдать должное решительности простого горожанина, который не раздумывая согласился помочь сыскарям. С другой стороны, вряд ли когда бы еще ему выпал шанс стать героем настоящего детектива, развивающегося прямо на его глазах.



Через сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Чувашии шумерлинские опера предупредили коллег из Татарстана и совместно перехватили явившегося за пакетом курьера. Как установило следствие, под указку телефонных «спецслужб» 75-летняя пенсионерка из Шумерли передала «для декларирования» не только личные 100 тыс. рублей, но и 300 тыс. рублей 95-летнего знакомого. И если бы не бдительный таксист, 20-летний житель Казани точно выполнил бы поручения своих телефонных кураторов и перевел накопления стариков на указанные ему счета. Ради сиюминутной выгоды ранее неоднократно судимый юноша не стал забивать себе голову размышлениями, что деньги эти могут оказаться у наших врагов. К сожалению, подобные беспринципные, нередко страдающие наркозависимостью люди с легкостью идут на условия организаторов преступных схем.



Как отмечают в Управлении уголовного розыска МВД по Чувашской Республике, с начала года было зарегистрировано более 40 (!) фактов использования водителей такси в мошеннических схемах. При этом признаки опасных заказов, казалось бы, очевидны: поездки пожилых людей в другие города или просьбы отвезти посылку от них, взволнованное состояние жертвы.

Некоторые из таксистов, во избежание последствий, отказываются от доставки любых посылок. Если вы не из их числа — будьте бдительны и сообщайте о подозрительных поездках в полицию. Так вы и объяснений в отделении избежите, и, что немаловажно, доброе дело сделаете.

МВД по Чувашии.