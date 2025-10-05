Почему таблетки от давления помогают не всегда?

Риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, которые ежегодно уносят жизни миллионов людей, повышает артериальная гипертензия – стойкое повышение давления. А каждый десятый пациент с гипертонией сталкивается с тем, что препараты перестают действовать. Исследования ученых Сеченовского университета показывают: тревожные и депрессивные расстройства не просто сопровождают гипертонию, но и делают ее неуправляемой.

Среди гипертоников 36,8 % людей страдают тревожно-депрессивными расстройствами. Они запускают в организме сразу несколько опасных процессов: кровь становится более густой, из-за чего растет риск образования тромбов, включается реакция на стресс: сердце бьется чаще и растет уровень глюкозы в крови. А еще выбрасываются гормоны стресса и кортизол, что приводит к системному воспалению и мешает сердцу качать кровь. Среди пожилых людей тревога повышает риск гипертензии в 3,6 раза у мужчин и в 6,8 раза у женщин. А людей среднего возраста – в 1,8 раза.



Как показали исследования под руководством профессора, директора Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского университета Б. Волель, у половины пациентов с гипертонией и тревогой нередко возникают фобии – постоянный страх инфаркта или инсульта, навязчивая привычка измерять давление, концентрация на малейших ощущениях в груди. А паника провоцирует новые скачки давления. В итоге создается замкнутый круг. 40 % пациентов демонстрируют внешнее равнодушие и нарочито отрицают болезнь, но тоже подвержены страхам. Вытеснение же мыслей о болезни мешает человеку адекватно следить за здоровьем.



Сочетание депрессии и повышенного давления тоже опасно: оно увеличивает вероятность инсульта в 2,5 раза. Как показывает практика, пациенты с депрессией часто игнорируют рекомендации врачей, полагаясь на сомнительные источники, советы знакомых и народную медицину, что ведет к осложнениям. Так что скрининг на тревогу и депрессию – это важная часть диагностики артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний, считают исследователи.



Депрессия, тревога и ПТСР не только поднимают давление, но и создают почву для развития резистентности, когда стандартные схемы лекарств перестают работать, доказали ученые. По данным клиник, резистентность к лекарствам развивается у 10-20 процентов гипертоников.

Такому развитию событий способствует и определенный склад характера. 34 % участников исследования с резистентной гипертензией были склонны к драматизации, эгоцентризму, перепадам настроения, 24 % – к замкнутости, склонности к фантазиям, уходу в себя и избеганию близких контактов. А 22 % пациентов были присущи постоянно приподнятое настроение, неорганизованность, общительность и стремление к новизне.



«Внимание врача к психоэмоциональному состоянию пациента, его личностным особенностям может значительно повысить эффективность лечения – снизить вероятность того, что лекарства перестанут помогать, и повысить шансы на то, что пациент будет точно выполнять рекомендации специалистов», — отмечает профессор Волель.

А. Ковалёв.