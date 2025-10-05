День учителя в нашей стране — праздник особо почитаемый. В этот день мы выражаем слова благодарности и признательности любимым педагогам, бывшим и настоящим, за знания, эмоции и открытия. Именно учителя учат нас преодолевать проблемы, верить в себя и нести добро в этот мир.

В канун профессионального праздника мы пообщались с заслуженным учителем Чувашской Республики, почетным работником общего образования Российской Федерации, учителем физики высшей категории средней школы № 6 Любовью Руслановной Ивановой.

Родилась будущий учитель в деревне Малая Камышла Октябрьского (ныне Нурлатского) района Татарстана первым ребенком в большой семье. Мама трудилась в колхозе, отец работал учителем начальных классов. «Папа был моим первым учителем и много с нами, детьми, занимался», — с благодарностью говорит сегодня Любовь Руслановна.



До пятого класса наша героиня училась в сельской школе, потом продолжила учебу в Нурлате.

Судьбоносная встреча с физикой состоялась в шестом классе. Как вспоминает Любовь Руслановна, на первом уроке учитель Рафкат Нуримиевич сказал, что физика — предмет не для девочек, а для мальчиков, и этим невольно предопределил её судьбу. «Что за несправедливость такая?» — подумала про себя девчушка и с головой окунулась в увлекательную науку.



В школе прилежная ученица отлично успевала по всем предметам: ей одинаково успешно давались как точные, так и гуманитарные науки. Но физика на этом пьедестале всегда занимала особое место.



После окончания школы, определившись с выбором профессии, Любовь Руслановна поехала в столицу Чувашии и успешно поступила на физико-математический факультет ЧГУ. В нашем разговоре она с улыбкой вспоминает, что, в отличие от Казанского пединститута, в приемной комиссии ЧГУ их с подругой встретили очень радушно и приветливо. Впоследствии успешно сдавших вступительные экзамены и зачисленных студенток обеспечили общежитием, что было для них ох как немаловажно. И началась студенческая жизнь…



Учиться было непросто, но интересно, говорит наша собеседница. Будучи на практике в одной из чебоксарских школ, она окончательно поняла, что педагогика и есть её призвание.

При распределении дипломированный специалист выбрала Шумерлю, о чем ни разу не пожалела. Тогда, в 1985 году, шестая школа была самой новой и самой большой в городе. Молодому учителю сразу поручили преподавать физику, астрономию, математику, алгебру и геометрию.



Сегодня Любовь Руслановна с благодарностью оглядывается на свои первые годы учительства: «У меня были славные наставники в профессии — Надежда Федоровна Васина, Мария Николаевна Бутузова, Анна Андреевна Кутырева. Это педагоги с большой буквы, научившие меня быть не просто учителем, но и человеком, прежде всего…».



Любовь Руслановна не устает повторять, что физика — это наука для думающих людей и совсем не сложная. Своих учеников педагог учит включать воображение. Почему мячик не тонет? Как изменяется объем железного гвоздя при нагревании и охлаждении? Почему железнодорожные рельсы не кладут вплотную друг к другу? Не находите ответ самостоятельно? Тогда будем рассуждать вместе.



«Все знают, что для меня авторитетов нет, — безапелляционно заявляет учитель. — Отличник не выучил урок — значит, «двойка». Двоечник вдруг нашел интересное решение задачи — это безоговорочная «пятерка»! Всё мною оценивается по факту, и ребята об этом знают».

Свою работу нужно делать добросовестно и честно, не бросать и не останавливаться на половине пути, уверена педагог. Только системно, из урока в урок, возможно добиться результата.



Кабинет физики Л.Р. Ивановой всегда полон детьми. Даже на переменах к любимому учителю девчонки и мальчишки прибегают просто пообщаться, посоветоваться, поделиться своими радостями и печалями. Согласитесь, если учитель становится ребёнку советчиком и другом — это в педагогике высший пилотаж. «С детьми нужно работать, общаться. Хотя в XXI веке дети совсем другие, — выражает свою точку зрения учитель. — Поэтому невольно даже во время урока я всё больше отступаю на жизненные темы, разъясняю ребятам, что такое хорошо и что такое плохо…»



Школе № 6 Л.Р. Иванова не изменяет четыре десятка лет. Хотя предложения перейти в другие школы, признаётся, были всегда. И это не удивительно: на протяжении многих лет она по праву считается одним из сильнейших физиков города. Принципиальная, справедливая, ответственная Любовь Руслановна Иванова снискала непререкаемый авторитет среди учеников, их родителей и коллег.



Рассуждая о себе, признаётся, что с самого детства никогда и ни в чем не ищет простых путей, ставит перед собой сложные и трудновыполнимые задачи. Жизненные принципы — преодолеть, превозмочь, дойти и победить — в судьбе педагога стали основополагающими. Зачастую вопреки обстоятельствам и наперекор чужому мнению.



Отдельный пласт в жизнедеятельности школы № 6 занимает космическая тема. В 2005 году здесь был создан класс юных космонавтов, через несколько лет преобразованный в отряд юных космонавтов «Кондор». Юные космонавты изучают историю страны, историю космонавтики, готовят и защищают исследовательские работы, принимают участие в различных фестивалях и акциях. Под руководством Л.Р. Ивановой юные мечтатели и искатели шестой школы — неоднократные победители и призеры не только республиканских, но и всероссийских конкурсов.

За долгие годы, рассказывает Любовь Руслановна, её так увлекала космическая тема, что в стенах школы был создан камерный музей космонавтики. Всё здесь сделано с любовью. На стендах — не только почетные кубки, дипломы и исследовательские работы, но и тематические сувениры, поделки, картины, рисунки и даже куклы-космонавты, выполненные руками ребят.



Дважды, в 2009 и 2011 годах, здесь побывал Герой Российской Федерации, космонавт Николай Михайлович Бударин. На память о встречах сохранились фотографии и автограф именитого гостя.

В музее космонавтики много всего интересного и даже уникального. Любовь Руслановна — натура увлекающаяся, всё всегда делает на отлично. Не только ученики, но и близкие педагога давно знают, что она всегда рада оригинальным презентам на космическую тему, в стенах музея которым обязательно найдется своё почетное место.



Любовь Руслановна по праву считает себя счастливым человеком. А как иначе? В жизни она состоялась и как учитель, и как женщина. С супругом Федором они идут рука об руку вместе четвертый десяток лет. Дети — Владимир и Лиза — живут в Москве, уже создали свои семьи и подарили родителям троих внуков. Этим малышам еще предстоит познавать жизненные законы. И тут без физики никак не обойтись…

Ольга Дмитриева.