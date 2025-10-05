За 5 лет число самозанятых увеличилось в 14 раз

Такие данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной занятости, своевременности и полноты выплаты заработной платы в Чувашской Республике.

По данным Минтруда республики, с момента введения на территории Чувашии в июле 2020 года специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) количество лиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, достигло 91 тысячи.



Региональный Минфин обозначил проблему «задвоения» отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования на оказание самозанятым бесплатных медицинских услуг. 63 % от суммы НПД идет в региональный бюджет, а 37 % — в ФОМС, при этом еще и республика уплачивает страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет ФОМС из средств республиканского бюджета. Так, за неработающее трудоспособного возраста население правительство республики в 2024 году заплатило в ФОМС 1782 млн рублей, а по самозанятым – 365,7 млн рублей. Сложившуюся ситуацию министерство считает неправильной. В связи с этим глава Кабмина Чувашии Сергей Артамонов поручил Минтруду, Минфину, Минэкономразвития, Минздраву Чувашии направить обращения в профильные федеральные министерства о возможности включения плательщиков налога на профессиональный доход в состав работающего населения для регулирования данной проблемы. Он также отметил необходимость усиления взаимодействия глав администраций муниципальных и городских округов с представителями Социального фонда для проведения информационно-разъяснительной работы с населением о формировании пенсионных прав у плательщиков специального налога.



Источник: cap.ru.