Пришло уведомление от налоговой службы о факте утраты земельного участка. Оказывается, он был утерян уже в 2024 году, а я ничего не знала. Как узнать, на каком основании, и как его вернуть?

Елена, г. Чебоксары.

Отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева:

Если земельный участок стоял на кадастровом учете, но право собственности на него не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то Росреестр снимает такие участки с учета. Такая процедура проводится с земельными участками, поставленными на учет до 1 марта 2008 года. Делается это в рамках действующего законодательства. Отправка уведомлений о снятии с учета земельных участков, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, законом не предусмотрена.

Обратите внимание, кадастровый учет — это внесение характеристик объекта недвижимости, и такой учет не является подтверждением права собственности. Если владелец не обращался за оформлением своих прав, то участок фактически является бесправным.

Восстановить сведения можно. Если у вас имеются правоустанавливающие документы на земельный участок (постановление о предоставлении в собственность, в пожизненное наследуемое владение, госакт, свидетельство о наследстве), то его возможно вновь поставить на государственный кадастровый учет с одновременной государственной регистрацией права собственности. Если границы участка ранее не были установлены, то придется делать межевание.

У моего отца есть участок с домом в деревне. Все оформлено как положено, но вот межевание на участке отец не делал. В случае его смерти станет ли это препятствием в оформлении прав на дом и землю по наследству?

К. Попов, г. Чебоксары.

Отвечает начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Чувашии Наталья Павлова: