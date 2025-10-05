Пришло уведомление от налоговой службы о факте утраты земельного участка. Оказывается, он был утерян уже в 2024 году, а я ничего не знала. Как узнать, на каком основании, и как его вернуть?
Елена, г. Чебоксары.
Отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева:
- Если земельный участок стоял на кадастровом учете, но право собственности на него не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то Росреестр снимает такие участки с учета. Такая процедура проводится с земельными участками, поставленными на учет до 1 марта 2008 года. Делается это в рамках действующего законодательства. Отправка уведомлений о снятии с учета земельных участков, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, законом не предусмотрена.
Обратите внимание, кадастровый учет — это внесение характеристик объекта недвижимости, и такой учет не является подтверждением права собственности. Если владелец не обращался за оформлением своих прав, то участок фактически является бесправным.
Восстановить сведения можно. Если у вас имеются правоустанавливающие документы на земельный участок (постановление о предоставлении в собственность, в пожизненное наследуемое владение, госакт, свидетельство о наследстве), то его возможно вновь поставить на государственный кадастровый учет с одновременной государственной регистрацией права собственности. Если границы участка ранее не были установлены, то придется делать межевание.
У моего отца есть участок с домом в деревне. Все оформлено как положено, но вот межевание на участке отец не делал. В случае его смерти станет ли это препятствием в оформлении прав на дом и землю по наследству?
К. Попов, г. Чебоксары.
Отвечает начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Чувашии Наталья Павлова:
- Если границы земельного участка, на котором стоит дом, не установлены, то в Росреестре это станет причиной для приостановления в оформлении прав на дом по наследству. То есть землю вы оформить сможете, а вот дом нет. Таковы требования закона, которые вступили с 1 марта 2025 года. Только после того, как границы будут официально установлены и внесены в ЕГРН, можно будет зарегистрировать право на дом.
Бывают ситуации, когда процесс межевания затягивается на несколько месяцев. Поэтому советуем провести межевание, пока владелец жив и может действовать самостоятельно и пока погода позволяет специалистам по кадастровым работам провести точные замеры на участке.