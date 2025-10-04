Что будет, если расплатиться найденной банковской картой?

Первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела разъяснил принципиальный момент: расплата найденной банковской картой — это всегда тяжкое преступление. Поэтому теперь суды на такое будут смотреть строже.

Жительница Московской области, некая Ирина Б., нашла на кассе самообслуживания магазина в Ногинске картхолдер, в котором находилась банковская карта потерпевшего. Вместо того чтобы поступить как честный человек, она обрадовалась и отправилась тратить чужое. Прошлась по магазинам, заглянула в кафе. Всего прогуляла 16,7 тысячи рублей. А затем к ней пришли сотрудники полиции и испортили настроение. В итоге женщина была осуждена по статье Уголовного кодекса «Кража», суд назначил ей год лишения свободы условно.



«Хищение денежных средств с найденной банковской карты другого лица является уголовно наказуемым деянием, относящимся к категории тяжких преступлений», — пояснили в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции. Поднять с пола чужую банковскую карту и ею расплатиться, согласно действующим правовым подходам, означает совершить хищение. А точнее — украсть. И дело в таких случаях возбуждается при любой сумме украденного. Даже ста рублей, снятых с чужого счета, будет достаточно, чтобы попасть под статью Уголовного кодекса.



При простой краже — если вы никуда не вламывались, ни к кому не залезали в карман, а просто взяли то, что плохо лежало, — уголовное дело заведут, только если украдено не меньше 2,5 тысячи рублей. Если меньше, то вменят статью КоАП «Мелкое хищение». Таким образом, если вы, будучи в гостях, тайно возьмете из шкатулки хозяина рублей 500, вас накажут по КоАП. Но если вы возьмете банковскую карту и те же самые 500 рублей снимете с нее, то автоматически совершите тяжкое преступление. Так называемая простая кража предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет и является преступлением небольшой тяжести. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, максимально грозит лишением свободы на срок до 5 лет. Здесь также размер украденного не имеет значения. А вот кража, совершенная с банковского счета, — это уже тяжкое преступление. Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы. Таким образом, подчеркивают юристы, законодатель действительно считает более опасным преступлением кражу безналичных денежных средств. Для наличия состава преступления совсем необязательно использовать сложные схемы, технические устройства, взламывать пароли и т.д.



При этом представить такие проделки как нечто малозначительное не получится. «Как верно установлено судами первой и апелляционной инстанций, фактические обстоятельства обнаружения Б. картхолдера с банковской картой потерпевшего с его идентификационными данными, совершавшей многочисленные покупки в различных торговых точках и не предпринявшей попыток возврата банковской карты ее владельцу, не свидетельствует о малозначительности содеянного, — рассказывают в кассационном суде. — При этом несвоевременное обнаружение потерпевшим хищения денежных средств со счета его банковской карты, вопреки доводам жалобы, не умаляет общественной опасности содеянного Б.».



Источник: rg.ru.