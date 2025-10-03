Онлайн-курс Банка России поможет жителям Чувашии прокачать свои финансовые навыки

Университет Банка России запустил бесплатный дистанционный учебно-просветительский проект для взрослых «Практичные финансы: от знаний к действиям».

Онлайн-курс по эффективному использованию личных финансов от экспертов Центрального Банка построен без сложной теории, на реальных ситуациях из жизни. Он поможет участникам не только узнать полезную информацию как решать свои финансовые вопросы, но и применять полученные знания в конкретных жизненных ситуациях: начать пользоваться налоговыми вычетами, грамотно подходить к выбору кредитных инструментов, спланировать сытую пенсию и многое другое.

Материалы будут полезны не только для тех, кто еще не знаком с основами финансовой грамотности и только начинает ее изучать, но и более опытные участникам, которые смогут проверить и закрепить уже имеющиеся знания.

Курс состоит из 9 коротких интерактивных уроков по 10-40 минут. По итогам прохождения курса участникам выдается именной сертификат.

Ранее мы писали, что жители Чувашии могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование. Такую возможность предоставляет всероссийский проект «Учёба.онлайн».

Минцифры Чувашии.