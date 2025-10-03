Креативные индустрии становятся точкой роста

26 сентября в Чувашии вступил в силу новый закон — о развитии креативных индустрий. Документ закрепляет полномочия органов власти региона, определяет меры поддержки для предпринимателей в этой сфере.

Закон позволит формировать реестр субъектов креативной индустрии и развивать инфраструктуру поддержки — от образовательных программ до специализированных кластеров и создает основу для того, чтобы креативные индустрии Чувашии не только укрепляли экономику республики, но и помогали сохранять культурное наследие, трансформируя его в современные проекты и востребованные продукты. Благодаря государственной поддержке у дизайнеров, IT-разработчиков, ремесленников и т.д. появятся дополнительные инструменты для роста и продвижения проектов. Поддержать это направление призван национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».



Особый интерес к бизнесу в сфере креативных индустрий проявляет молодежь республики. Сегодня в Чувашии из почти 10 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет более 750 уже работают в секторе креативных индустрий – в рекламе и PR, IT-разработке, дизайне и фотографии. Особенно активно себя проявляют предприниматели до 25 лет — среди них доля занятых в креативных индустриях достигает более 13 %.



Молодежь охотно идет в предпринимательство. Почти каждый третий ИП в республике — это молодой человек до 35 лет. И креативные индустрии становятся для них точкой роста.



По информации Минэкономразвития Чувашии.



