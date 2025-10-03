Какая недвижимость отображается на «Госуслугах»?

Ежедневно в Управление Росреестра по Чувашии поступают сообщения о том, что на портале госуслуг они не увидели свою квартиру, дом или земельный участок.



Почему так происходит и какая недвижимость должна отображаться, в своем интервью рассказывает руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева:

Когда человек заходит на портал госуслуг, он должен увидеть всю недвижимость, собственником которой он является. Это могут быть квартиры, дома, земельные участки, машино-места, кладовки, различные здания и сооружения. Причем это касается как простых граждан, так и юридических лиц. Главное условие, при котором эти сведения будут выходить, — чтобы объект был зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости и именно на этого собственника.

Люди об этом не знают?

Как выяснилось, да, причем случаи бывают разные. Мы проанализировали обращения, которые к нам поступают, и выявили интересные моменты. Некоторые граждане путают понятия прописки и права собственности. Они думают, что если прописаны в квартире, то фактически являются ее собственником и очень возмущаются, когда на «Госуслугах» не видят этой квартиры в своих списках. Но это заблуждение. Можно быть прописанным, но не являться собственником. Это две разные вещи.

Или, например, супруги в браке купили квартиру и жена уверена, что на «Госуслугах» должна выходить эта квартира в ее списках объектов. Она убеждена, что раз это совместно нажитое имущество, то оно автоматически делится пополам. Но это не так. На кого в Росреестре квартира оформлена, у того на «Госуслугах» и будет выходить информация по этому объекту.

Или, например, супруги в браке купили квартиру и жена уверена, что на «Госуслугах» должна выходить эта квартира в ее списках объектов. Она убеждена, что раз это совместно нажитое имущество, то оно автоматически делится пополам. Но это не так. На кого в Росреестре квартира оформлена, у того на «Госуслугах» и будет выходить информация по этому объекту. А родители могут увидеть недвижимость, которая принадлежит их детям?

Нет, родителям такие сведения недоступны.

По каким еще причинам не видно недвижимости на «Госуслугах»?

Если собственники не довели оформление до конца. У них на руках старые документы о приватизации, госакты на землю, справки о выплате пая за квартиру, решение суда, но в Росреестр с этими документами они не обращались. Соответственно, данные об объектах и собственниках в цифровую базу не попали. Или очень часто наследники не доходят до Росреестра и не переоформляют объекты на себя. Получают свидетельство о наследстве и всё, думают, что этого достаточно.

Не отобразится и муниципальное жилье, так как собственником будет орган госвласти, а не тот, кто его получил для проживания. Не увидят на «Госуслугах» недвижимость и повзрослевшие дети, чьи родители купили квартиру на материнский капитал, но так и не выделили им доли. Титульным собственником такой квартиры может оставаться, например, только мама или папа. И пока родители не обратятся в МФЦ с заявлением о выделении долей своим детям, на «Госуслугах» эти доли не отобразятся. Здесь речь идет именно о тех детях, которые зарегистрированы на платформе «Госуслуги».

Много было обращений от участников долевого строительства. Они подписали акт приема-передачи, но за регистрацией права не обращались. Иногда объекты не отображаются из-за смены фамилии собственника или путаницы в СНИЛС. Не будет на «Госуслугах» и земельных участков, которые поставлены на кадастровый учет, но права на них не зарегистрированы.

Не отобразится и муниципальное жилье, так как собственником будет орган госвласти, а не тот, кто его получил для проживания. Не увидят на «Госуслугах» недвижимость и повзрослевшие дети, чьи родители купили квартиру на материнский капитал, но так и не выделили им доли. Титульным собственником такой квартиры может оставаться, например, только мама или папа. И пока родители не обратятся в МФЦ с заявлением о выделении долей своим детям, на «Госуслугах» эти доли не отобразятся. Здесь речь идет именно о тех детях, которые зарегистрированы на платформе «Госуслуги». Много было обращений от участников долевого строительства. Они подписали акт приема-передачи, но за регистрацией права не обращались. Иногда объекты не отображаются из-за смены фамилии собственника или путаницы в СНИЛС. Не будет на «Госуслугах» и земельных участков, которые поставлены на кадастровый учет, но права на них не зарегистрированы. Что делать в подобных ситуациях?

В большинстве случаев достаточно обратится в МФЦ с правоустанавливающими документами и оформить права в Росреестре или внести свои актуальные данные в ЕГРН.

Бывает ли такое, что объект был на «Госуслугах», но потом пропал?

Такое может произойти только вследствии каких-либо сделок или изменений с объектом. Например, был один большой участок, его разделили на два и первоначальный участок перестал существовать. Или когда по решению суда квартиру продают за долги.

сделок или изменений с объектом. Например, был один большой участок, его разделили на два и первоначальный участок перестал существовать. Или когда по решению суда квартиру продают за долги. Когда человек владеет долей в квартире, она тоже должна быть на «Госуслугах»?

Да, конечно. Размер доли здесь не имеет значения, здесь важен сам факт наличия зарегистрированного права собственности.

Если человек не видит своих объектов, может ли он сообщить об этом в Росреестр, чтобы узнать причину?

Если на портале нет вашего имущества, то сразу направьте сообщение в Росреестр через платформу обратной связи на «Госуслугах». В поле «Описание проблемы» укажите, что не видите свою квартиру, напишите адрес и при возможности кадастровый номер. В течение 10 дней вам придет пояснение, почему на «Госуслугах» отсутствует ваш объект недвижимости. Исходя из ответа примете решение о дальнейших действиях.



М. Иванова.