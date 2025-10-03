Какая недвижимость отображается на «Госуслугах»?

Ежедневно в Управление Росреестра по Чувашии поступают сообщения о том, что на портале госуслуг они не увидели свою квартиру, дом или земельный участок.
Почему так происходит и какая недвижимость должна отображаться, в своем интервью рассказывает руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева:
- Когда человек заходит на портал госуслуг, он должен увидеть всю недвижимость, собственником которой он является. Это могут быть квартиры, дома, земельные участки, машино-места, кладовки, различные здания и сооружения. Причем это касается как простых граждан, так и юридических лиц. Главное условие, при котором эти сведения будут выходить, — чтобы объект был зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости и именно на этого собственника.
- Люди об этом не знают?
- Как выяснилось, да, причем случаи бывают разные. Мы проанализировали обращения, которые к нам поступают, и выявили интересные моменты. Некоторые граждане путают понятия прописки и права собственности. Они думают, что если прописаны в квартире, то фактически являются ее собственником и очень возмущаются, когда на «Госуслугах» не видят этой квартиры в своих списках. Но это заблуждение. Можно быть прописанным, но не являться собственником. Это две разные вещи.
Или, например, супруги в браке купили квартиру и жена уверена, что на «Госуслугах» должна выходить эта квартира в ее списках объектов. Она убеждена, что раз это совместно нажитое имущество, то оно автоматически делится пополам. Но это не так. На кого в Росреестре квартира оформлена, у того на «Госуслугах» и будет выходить информация по этому объекту.
- А родители могут увидеть недвижимость, которая принадлежит их детям?
- Нет, родителям такие сведения недоступны.
- По каким еще причинам не видно недвижимости на «Госуслугах»?
- Если собственники не довели оформление до конца. У них на руках старые документы о приватизации, госакты на землю, справки о выплате пая за квартиру, решение суда, но в Росреестр с этими документами они не обращались. Соответственно, данные об объектах и собственниках в цифровую базу не попали. Или очень часто наследники не доходят до Росреестра и не переоформляют объекты на себя. Получают свидетельство о наследстве и всё, думают, что этого достаточно.
Не отобразится и муниципальное жилье, так как собственником будет орган госвласти, а не тот, кто его получил для проживания. Не увидят на «Госуслугах» недвижимость и повзрослевшие дети, чьи родители купили квартиру на материнский капитал, но так и не выделили им доли. Титульным собственником такой квартиры может оставаться, например, только мама или папа. И пока родители не обратятся в МФЦ с заявлением о выделении долей своим детям, на «Госуслугах» эти доли не отобразятся. Здесь речь идет именно о тех детях, которые зарегистрированы на платформе «Госуслуги».
Много было обращений от участников долевого строительства. Они подписали акт приема-передачи, но за регистрацией права не обращались. Иногда объекты не отображаются из-за смены фамилии собственника или путаницы в СНИЛС. Не будет на «Госуслугах» и земельных участков, которые поставлены на кадастровый учет, но права на них не зарегистрированы.
- Что делать в подобных ситуациях?
- В большинстве случаев достаточно обратится в МФЦ с правоустанавливающими документами и оформить права в Росреестре или внести свои актуальные данные в ЕГРН.
- Бывает ли такое, что объект был на «Госуслугах», но потом пропал?
- Такое может произойти только вследствии каких-либо сделок или изменений с объектом. Например, был один большой участок, его разделили на два и первоначальный участок перестал существовать. Или когда по решению суда квартиру продают за долги.
- Когда человек владеет долей в квартире, она тоже должна быть на «Госуслугах»?
- Да, конечно. Размер доли здесь не имеет значения, здесь важен сам факт наличия зарегистрированного права собственности.
- Если человек не видит своих объектов, может ли он сообщить об этом в Росреестр, чтобы узнать причину?
- Если на портале нет вашего имущества, то сразу направьте сообщение в Росреестр через платформу обратной связи на «Госуслугах». В поле «Описание проблемы» укажите, что не видите свою квартиру, напишите адрес и при возможности кадастровый номер. В течение 10 дней вам придет пояснение, почему на «Госуслугах» отсутствует ваш объект недвижимости. Исходя из ответа примете решение о дальнейших действиях.
М. Иванова.