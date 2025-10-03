В Чувашии и ПФО сохраняется острый дефицит врачей

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, в каких регионах

Приволжского ФО наблюдается выраженный дефицит врачей и где этой осенью им предлагают

наиболее конкурентные заработные платы.

Самый острый дефицит врачей сегодня наблюдается в Пермском крае — всего 0,5 резюме на вакансию врача (при том, что нормальные значения для рынка начинаются от 4). В Кировской области показатель составляет 0,6, в Удмуртии и Ульяновской области — по 0,8, в Самарской области и Марий Эл — по 0,9. В Нижегородской области индекс достигает 1, в Саратовской области — 1,2, в Оренбургской — 1,3, в Чувашии и Татарстане — по 1,5, в Башкортостане — 1,6, в Пензенской области — 1,8. Исключением является Мордовия, где индекс составляет 4,6 резюме на вакансию врача, что соответствует нормальным значениям для рынка труда.



При этом самый высокий спрос на врачей в 2025 году в Приволжском федеральном округе наблюдается в Татарстане — 3,4 тыс. вакансий (16 % от всех подобных в ПФО). В Чувашии — 610 (3 %).

Наиболее конкурентные зарплаты врачам в этом году в ПФО предлагают в Кировской области (медиана — 100 тыс. руб.), Пермском крае (99,8 тыс. руб.) и Удмуртии (99,2 тыс. руб.). В Чувашии медиана составляет 80,3 тыс. руб. Самый низкий показатель — в Самарской области (77,4 тыс. руб.). При этом в ряде регионов ПФО предложения работодателей не дотягивают до уровня зарплатных ожиданий врачей. А в ряде регионов работодатели, напротив, готовы платить больше, чем ожидают кандидаты. Так, в Чувашии предложения превышают ожидания на 4,5 тыс. Баланс предложения и ожиданий наблюдается только в Саратовской области.



80 % работодателей заявили о трудностях в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине (данные опроса hh.ru, 2025). При этом две трети из них отметили, что по сравнению с 2024 годом набирать кадры стало существенно сложнее. По мнению большинства опрошенных, текучесть медперсонала чаще всего связана с тремя причинами: неудовлетворённостью условиями труда (зарплата, соцпакет, режим отдыха и др.), нехваткой квалифицированных кандидатов на рынке и быстрым выгоранием персонала.



И. Егорова