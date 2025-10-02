Тандем Татьян готов заботиться о здоровье пациентов

На 13-м терапевтическом участке Шумерлинского медицинского центра появились молодые специалисты. Врач-терапевт Татьяна Фондеркина и медицинская сестра Татьяна Ушкова уже приступили к работе.

Татьяна Фондеркина — уроженка Красночетайского района, в 2025 году окончила медицинский факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова по специальности «Лечебное дело». В дальнейшем планирует продолжить обучение в ординатуре, чтобы повысить свою квалификацию. Под стать ей Татьяна Ушкова, уроженка Шумерли, которая обучалась по целевому договору с Шумерлинским медцентром в Чебоксарском медицинском колледже и успешно окончила его.



Главный врач центра Владимир Кутин отмечает, что привлечение молодых кадров – это приоритетная задача в работе учреждения. Создаются благоприятные условия для профессионального роста, предоставляются различные меры поддержки, такие как целевое обучение и социальные выплаты.



«Наконец-то! Дождались! – не скрывает своей радости пациентка Тамара Николаевна. – Постоянное наблюдение у одного специалиста – это очень важно. Он знает все твои хронические болячки, их развитие и может подобрать оптимальное лечение. Очень рады, что к нам пришла такая молодая и энергичная врач!»

Шумерлинский ММЦ.