Названы лучшие серебряные волонтёры

В число победителей, которых определила экспертная комиссия в номинациях, вошла шумерлинка Людмила Ипполитовна Осипова. Её практика «Школа «ЭкоЛогики от А до Я»» признана лучшей в номинации «Эковолонтёр».

Проект Шумерлинского КЦСОН «Школа ЭкоЛогики от А до Я» стал победителем конкурса «Бережливое сознание» и на его реализацию фондом «Соработничество» был выделен грант. Цель проекта — экологическое воспитание детей и подростков, формирование экологической грамотности, а также бережного отношения к окружающей природе родного края.



В рамках реализации «Школы ЭкоЛогики» в Шумерлинском КЦСОН для детей проводились различные мероприятия, а в роли наставников и проводников в мир природы выступали не только специалисты центра, но и серебряные волонтеры. Например, пожилые и юные шумерлинцы вместе убирали мусор в городском парке, в сквере Победы, высаживали деревья на территории центра, организовывали беседы, круглые столы, мастер-классы и др.



«Очень важно с раннего возраста прививать детям любовь и уважение к природе, — считает серебряный волонтер Людмила Осипова. — Когда они понимают, насколько хрупок наш мир и как много зависит от каждого из нас, они становятся настоящими хранителями Земли. Я рада видеть столько горящих глаз и искреннего желания сделать мир лучше».



Подготовила Н. Владимирова.