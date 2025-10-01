В конце минувшей недели в гимназии № 8 прошло яркое образовательное воскресенье для активистов школ Шумерлинского муниципального округа. Мероприятие было посвящено Дню воссоединения России с Новороссией и Донбассом и прошло под девизом «СВОих не бросаем».

На открытии ребят тепло поприветствовали муниципальный куратор проекта «Навигаторы детства» Марина Полякова, председатель местного отделения Движения первых Людмила Кучаева. Почетными гостями стали председатель Шумерлинского отделения республиканского Союза десантников России Николай Бутузов, член Совета ветеранов ВДВ Василий Кумруков, участники СВО Алексей Терентьев и Максим Павлов, а также руководитель волонтерского центра «Шумерля. Помощь СВОим» Наталья Пронина.



Занятия для ребят прошли на пяти увлекательных образовательных площадках: «Узел веры» — по созданию браслетов выживания, «Согреем героя» — по раскрою теплых рукавиц для участников специальной военной операции, «Караоке Победы» — по исполнению песен военных лет, «Осенний привет защитнику» — по изготовлению открыток бойцам своими руками и «Диалог поколений» — состоялась встреча с участниками боевых действий.



Гимназия № 8.