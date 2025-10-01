Госжилинспекция Чувашии выступила с обращением к жителям республики в связи с началом отопительного сезона

Госжилинспекция Чувашии обращает внимание на большой объем работ и организацию мероприятий по наладке (спуску воздуха) одновременно во многих многоквартирных домах, а также на такую проблему, как отсутствие жильцов и, соответственно, доступа в квартиры на последнем этаже.



«Для оперативного решения вопросов подачи отопления, устранения завоздушенности системы просьба по согласованию с управляющими организациями (через производственно-технические участки) организовать доступ на верхние (крайние) этажи многоквартирных домов специалистов (сантехников) управляющей организации», — говорится в обращении.