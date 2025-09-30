Стратегический приоритет

29 сентября в Москве Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в заседании комиссии Госсовета Российской Федерации, посвященном поддержке ветеранов боевых действий. В ходе встречи обсуждались меры по эффективному обеспечению поддержки защитников Отечества и их семей.

С начала специальной военной операции вопрос поддержки ветеранов в республике находится под особым контролем. Правительство Чувашии активно развивает комплексную систему сопровождения и интеграции ветеранов и их близких. Уже реализовано более 50 мер поддержки, включая бесплатное питание детей в школах и освобождение от транспортного налога. В рамках социального проекта «Шаг в мирную жизнь» с 22 июня текущего года было организовано 25 выездов групп специалистов, которые консультировали и оказывали юридическую помощь. Было решено более 1400 вопросов участников специальной военной операции и их семей.



Поддержка ветеранов включает не только финансовые выплаты, но и полноценную интеграцию в жизнь региона: программы трудоустройства, обучение в проекте «Время СВОих», а также современную медицинскую и психологическую реабилитацию.



Центром комплексной медицинской реабилитации стал Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. Здесь с 2022 года внедрены индивидуальные программы восстановления — от амбулаторного лечения до круглосуточного стационара. В работе задействована мультидисциплинарная команда врачей: реабилитологи, неврологи, физиотерапевты и психологи. Важную роль играют общественные организации, поддерживающие бойцов и создающие атмосферу духовного восстановления. Только с начала 2025 года 43 бойца прошли полную реабилитацию, более 1000 участников СВО получили приоритетную медицинскую помощь, проведено свыше 4000 консультаций.



Уволенные по состоянию здоровья бойцы могут пройти бесплатное санаторно-курортное лечение по линии Соцфонда в 12 регионах России, включая Хакасию, Краснодарский край, Астраханскую, Тюменскую, Кемеровскую и Владимирскую области.

Источник: cap.ru.