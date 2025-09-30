В Чувашии дан старт отопительному сезону

Отопительный сезон в республике начат 26 сентября с подачи тепла на объекты социальной сферы. Из 2254 объектов республики теплом обеспечены уже 907, что составляет почти 41% от общего количества. В целом по республике тепло подано на 19% объектов. Об этом на еженедельной планерке в Доме Правительства доложил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Михайлов.

Лидером по темпам подключения стал Урмарский округ, где все социальные учреждения уже получают тепло. Высокие показатели демонстрируют Порецкий, Яльчикский округа и город Чебоксары, где теплом обеспечено около 80% объектов. В Ядринском, Комсомольском и Батыревском округах процесс завершен на 70%.

При этом в Алатырском, Аликовском, Козловском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Чебоксарском, Шемуршинском и Шумерлинском округах подключение тепла к соцобъектам еще не началось.

По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, подготовка объектов ЖКХ выполнена на высоком уровне:

Котельные – 99,8% (подготовлено 999 из 1001);

Центральные тепловые пункты – 100% (54 шт.);

Тепловые сети – 98,81% (930,52 км из 941,74 км);

Водопроводные сети – 99,99% (3526,26 км из 3526,28 км);

Канализационные сети – 99,99% (1305,77 км из 1305,85 км);

Электрические сети – 100% (17026,56 км);

Трансформаторные подстанции – 100% (4664 шт.).

Средний процент подготовки объектов социальной сферы по республике составляет 99,9% (2201 из 2204). Паспорта готовности выданы 2201 объекту (99,9%). Не завершены работы и не оформлены паспорта готовности по трем объектам в двух муниципальных образованиях: в детском саду № 19 г. Шумерля, в средней школе № 22 и гимназии № 4 г. Чебоксары идет капитальный ремонт (объекты закрыты).

Практически завершены работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2025/26 годов: все МКД отремонтированы, промыты и отпрессованы, оборудованные централизованной системой теплоснабжения. По республике паспорта готовности оформлены на 5542 МКД из 5543 (99,98%).

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства сформирован нормативный запас топлива: по жидким видам – 9231 тонна, по каменному углю – 125 тонн. Для резервного обслуживания коммунальных котельных и объектов высокой категорийности имеется 485 резервных источников энергоснабжения (339 передвижных, 146 стационарных).