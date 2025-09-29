Приписала себе год, чтобы пойти на фронт добровольцем

По официальной статистике, в 1941—1945 годах 11164 человека ушли на фронт с шумерлинской земли, 4033 из них не вернулись, 2292 пропали без вести. Связистка Ольга Тимофеевна Лукина — одна из вернувшихся с фронта.



Автор этого материала — Елена Пчелкина, главный архивист Государственного исторического архива Чувашской Республики. Она долгое время проживала в Ярославле и была знакома с участницей Великой Отечественной войны Ольгой Тимофеевной Лукиной. Сегодня мы знакомим читателей с историей жизни уроженки Шумерлинского района, дожившей до векового юбилея.

Ольга Тимофеевна родилась 14 февраля 1925 года в Малых Туванах, в многодетной семье ветеринарного фельдшера — в семье Тимофея Лукича и Марии Львовны было шестеро детей.

В июне 1941 года, в 16 лет, Оля окончила школу в Шумерле. По её рассказам, о войне они с одноклассниками узнали, когда всем классом встречали рассвет на Суре: утром, с песнями возвращаясь в город, встретили женщину, которая сообщила, что началась война, но никто ей не поверил и даже хотели в милицию на нее заявить за дезинформацию. Потом, в клубе, в абсолютной тишине все слушали выступление по радио наркома иностранных дел СССР Молотова. Сомнений не осталось. «Мальчишки сразу побежали в военкомат. Девочек отправили рыть окопы под Горький. Немцы тогда бомбили автозавод», — так она вспоминала первые дни войны.



Оля Лукина, приписав себе 1 год, отправилась на фронт добровольцем. 2 мая 1942 года приняла присягу. Её зачислили в запасной полк связи, который находился в Чебоксарах. Несколько месяцев она училась принимать и передавать сообщения. С августа 1942 года связистка Лукина служила на Волховском фронте, под Ленинградом, в 3-м отдельном запасном полку связи 80-го отделения полковой связи Главного управления под командованием генерала армии К. А. Мерецкова. Этот полк обеспечивал связь между Генеральным штабом и всеми армиями.



Ольга Тимофеевна вспоминала, что полк связи сначала стоял неподалеку от поселка, который часто бомбили. Поэтому вскоре связистов перебросили в ленинградские леса. Девушки жили в шалашах и землянках, удаленных друг от друга, рядом с болотами, страдая от сырости и холода. Узел связи штабов находился на некотором расстоянии от землянок, чтобы в случае попадания бомбы кто-то остался в живых. Шифровки с командами и координатами передавали и днем, и ночью. В землянках провели весь 1942 год и начало 1943-го. «Работали в двухсменке. Восемь часов на связи, восемь – отдыхаешь». В августе 1943 года Ольге Тимофеевне присвоили звание сержанта войск связи.



О.Т. Лукина на фронте потеряла много боевых подруг. «Я получила «молнию», отнесла ее морзисткам и уже возвращалась обратно, когда в их землянку попал снаряд. Все три девушки погибли, а я лишь чудом осталась жива», — рассказывала фронтовичка. В памяти Ольги Тимофеевны сохранился еще один случай, о котором потом писали газеты: «У меня пропала связь во время бомбежки, и я сообщила механикам. На линию отправили кабельщика. Парень ушел, нашел место разрыва, а длины провода не хватило. Чтобы у нас была связь, он замкнул провода на себе, взяв в руки оба конца кабеля»…



В самом начале мая 1945 года связисток отправили на отдых, в Ярославль. Вот как это было: «…Помню, спали в казарме после дежурства, а в два часа ночи нас разбудили: «Победа!». Все высыпали на площадь Волкова, и ярославцы качали нас на руках. Целовались, обнимались. А 10 мая была снова команда «по эшелонам!». Нас погрузили в эшелоны на станции Всполье и отправили в Маньчжурию».



Поезд мчал связисток на Дальний Восток, в город Муданьцзян. Там с разгромом японской армии окончилась Вторая мировая война. Как опытный связист, сержант Ольга Лукина до ноября 1945 года обучала в Уссурийске связистов-новобранцев. За заслуги в годы Великой Отечественной войны Ольга Тимофеевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Сержант Лукина воевала на Волховском, Ленинградском, Карельском, Дальневосточном фронтах.



После демобилизации Ольга Тимофеевна вернулась в родные края и узнала, что ее класс был счастливым — все одноклассники вернулись с фронта!

До 1947 года О.Т. Лукина работала старшей пионервожатой в средней школе Шумерли (пока не удалось выяснить, в какой именно). А потом поступила в Московский государственный библиотечный институт им. В.М. Молотова (училась на одном курсе с известным писателем Фазилем Искандером). По окончании института 34 года преподавала библиотечное дело в Астраханском библиотечном техникуме (ныне Астраханский колледж культуры и искусств). О преподавателе Лукиной студенты сохранили самую добрую память. В Астрахани О.Т. Лукина вела и большую общественную деятельность, избиралась депутатом Кировского районного Совета Астраханской области. Выйдя на пенсию в 1983 году, Ольга Тимофеевна решила обосноваться в Ярославле и еще 20 лет работала в библиотеках. В городе, где она прожила последние 42 года, ее называют человеком, «который всегда нес добро, свет, тепло, знания людям».

Ольга Тимофеевна всю свою жизнь следовала принципам здорового образа жизни. В первый раз обратилась к врачу в 86 лет, когда упала с турника! Были у ветерана и любимые увлечения: туризм и вышивка.



14 февраля 2025 года Ольга Тимофеевна Лукина встретила свое 100-летие. А спустя 12 дней ее не стало. В память об участнице Великой Отечественной войны. родом из чувашской деревни Малые Туваны на фасаде дома в Ярославле, где она проживала, есть граффити «Связистка Ольга Лукина».

Похоронена О.Т. Лукина на воинском мемориальном кладбище в Ярославле.

Е. Пчелкина, Ярославль — Чебоксары.