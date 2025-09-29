Маткапитал на второго ребенка вырастет с 1 февраля 2026 года

Материнский капитал на второго ребенка увеличится с 1 февраля 2026 года до 974,1 тысячи рублей, если родители не получали выплату на первенца, сообщил Минтруд России.

Выплата на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, а единовременное пособие при рождении вырастет до 28 773 рублей.

Кроме того, максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан — до 83 тысяч рублей в месяц.

В ведомстве отметили, что социальные выплаты в стране будут проиндексированы на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%.

В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в следующем году будет направлено более 18,7 трлн рублей.

По информации с сайта rg.ru.