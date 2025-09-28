Уважаемые работники АО «КАФ», ветераны, дорогие машиностроители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!
Машиностроение является одним из стратегически важных секторов российской экономики. Оно играет ключевую роль в развитии промышленности, обеспечивает обороноспособность страны, благосостояние и комфортную жизнь наших граждан.
Дорогие машиностроители, ваша работа требует точности, терпения и огромного мастерства. Горжусь вашими трудовыми достижениями.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных успехов! Пусть каждый ваш проект будет успешным, а работа приносит только радость и удовлетворение.
Генеральный директор АО “КАФ” А. Зименков.