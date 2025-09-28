28 Сен

Уважаемые работники АО «КАФ», ветераны, дорогие машиностроители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!


Машиностроение является одним из стратегически важных секторов российской экономики. Оно играет ключевую роль в развитии промышленности, обеспечивает обороноспособность страны, благосостояние и комфортную жизнь наших граждан.


Дорогие машиностроители, ваша работа требует точности, терпения и огромного мастерства. Горжусь вашими трудовыми достижениями.


Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных успехов! Пусть каждый ваш проект будет успешным, а работа приносит только радость и удовлетворение.


Генеральный директор АО “КАФ” А. Зименков.

