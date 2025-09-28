Дорогие шумерлинцы! Уважаемые работники и ветераны Шумерлинского завода специализированных автомобилей!

От всей души поздравляем вас с нашим общим профессиональным праздником – Днём машиностроителя!



Этот день – прекрасный повод, чтобы сказать спасибо каждому из вас: инженерам и конструкторам, рабочим и технологам, ветеранам и молодым специалистам. Вы – главное достояние нашей отрасли.



В День машиностроителя мы обращаемся не только к коллективу АО «ШЗСА», но и к каждому жителю города Шумерли. Ведь история завода и история города – это одна общая судьба, написанная несколькими поколениями.



Сегодня Шумерлинский завод специализированных автомобилей – это современное, высокотехнологичное предприятие в составе корпорации «Проект-техника». Золотые руки мастеров, высочайший профессионализм инженеров и конструкторов, ответственность каждого сотрудника позволяют нам решать самые сложные государственные задачи. Каждое уникальное изделие, сходящее с конвейера завода, – это наш общий вклад в укрепление технологического суверенитета и обороноспособности России.



Мы не просто производим технику – мы проектируем будущее, опираясь на огромный опыт и крепкий фундамент, заложенный нашими предшественниками.



Дорогие машиностроители! В этот праздничный день желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных свершений. Пусть работа приносит вам радость, а в ваших домах царят мир и согласие.

С праздником!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».