Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Днём машиностроителей!



Ваша работа — это основа промышленности, сердце экономики и тот фундамент, на котором строится будущее нашей страны. Вы — настоящие мастера своего дела, которые ежедневно трудятся над созданием высококачественной продукции, востребованной не только в России, но и за ее пределами.



Особая благодарность шумерлинским машиностроителям. Вы — гордость города и фундамент его экономики. Благодаря вашему труду предприятия АО «Комбинат автомобильных фургонов» и АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» становятся всё более конкурентоспособными, создают новые рабочие места и вносят значительный вклад в развитие нашей республики.



Слаженная работа коллективов способствует росту производства, модернизации оборудования и расширению ассортимента продукции. Заводы по праву гордятся своими достижениями и впечатляющими результатами.



Желаю вам дальнейших успехов в развитии отечественного машиностроения, уверенности и решимости в достижении целей, профессиональных побед и личного благополучия. Пусть ваша работа приносит радость, достаток и вдохновение. Мира, здоровья и стабильности вам и вашим семьям!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.