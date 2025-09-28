Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём машиностроителя!



Своим трудом вы формируете прочный фундамент промышленного потенциала нашей республики, способствуете внедрению инновационных решений и обеспечиваете технологический рост экономики.



За последний год машиностроение республики продемонстрировало значительный рост объемов производства. Только за первые 7 месяцев текущего года показатель превысил отметку в 319 миллиардов рублей, увеличившись более чем на 11 %.



Современное машиностроение в республике представлено сотнями предприятий разного масштаба, производящих продукцию высокого качества, востребованную не только внутри страны, но и за её пределами. Ваша работа имеет огромное значение для многих отраслей экономики, обеспечивая устойчивое развитие сельского хозяйства, строительства, энергетики и транспорта.

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам отрасли: именно на вашем опыте воспитывается новое поколение квалифицированных специалистов.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных достижений.

Глава Чувашской Республики О. Николаев.