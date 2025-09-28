Редактирование фото для паспорта недопустимо

В социальных сетях стали массово рекламироваться услуги по созданию фотографий для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина Российской Федерации с помощью

нейросети. То есть искусственный интеллект превратит любую фотографию человека в безупречное фото для документа.

Обращаем внимание, что предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается.



Неправильно сделанная фотография может стать одной из причин отказа в выдаче документа, который не предусматривает возврат уплаченной госпошлины. За 8 месяцев этого года в предоставлении государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина России по различным основаниям было отказано порядка 3,9 тыс. заявителям.



Изображение для документа, удостоверяющего личность гражданина России, должно соответствовать строгим стандартам.



Источник: Миграционная служба МВД России.