За усердием следует признание

Оксана Старостина, маляр 4-го разряда цеха № 3 АО «КАФ», занимается подготовкой и окраской панелей, деформирующим окрашиванием кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров, изготавливаемых для нужд Минобороны и МВД России. Цех, в котором трудится женщина,

и предприятие в целом обеспечивают выполнение плана, несмотря на ежегодный рост объемов производства.

В большую семью комбината О. Старостина влилась в марте 2007 года. В апреле 2021 года она была избрана бригадиром участка окончательной окраски изделий. Освоила работу более 30 видами лакокрасочных материалов, необходимых для окрашивания свыше 120 модификаций кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров. Как большому профессионалу Оксане поручают окрашивать опытные образцы техники, а также готовить кузова-фургоны для участия в выставках в рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия».



За трудовые успехи Оксана неоднократно поощрялась и награждалась — от администрации комбината автофургонов, от администрации города Шумерли, в 2022 году награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, в 2024 году — медалью «Михаил Калашников».



А. Николаева.