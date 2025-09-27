Уважаемые работники дошкольного образования и все, кто посвятил себя заботе о самых маленьких!



Сегодня мы чествуем тех, кто каждый день дарит детям свет знаний и тепло своей души. В Чувашии трудятся свыше 12 тысяч замечательных людей, чья работа в детских садах неоценима. Вы не просто воспитатели и педагоги, вы – настоящие волшебники, которые помогают малышам познавать мир, раскрывать свои способности и учиться самому главному – быть добрыми и любознательными.



Более 53 тысяч детей в нашей республике ежедневно приходят в детские сады, и именно вам доверено заложить фундамент их будущего. Ваше внимание, забота и безграничное терпение – это бесценный вклад в их развитие.



Благодаря вашему профессионализму и преданности делу в 285 детских садах и 175 дошкольных группах при школах создается та самая атмосфера, где дети чувствуют себя комфортно, могут творить, дружить и находить себя. Вы – те, кто помогает им расти не только умными, но и счастливыми.



Дорогие работники дошкольного образования! От всего сердца благодарим вас за нелегкий, но такой важный труд. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, безграничного счастья и радости от каждого прожитого дня. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение, а в сердцах воспитанников всегда живет благодарность и любовь.

С праздником вас, дорогие друзья!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.