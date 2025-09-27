День воспитателя и всех дошкольных работников — праздник людей, заслуживающих глубокого уважения и признательности. Это день, когда мы можем искренне поблагодарить тех, кто посвящает себя заботе о детях, раскрывает их потенциал и учит бережно относиться ко всему живому вокруг нас.

Невозможно недооценивать значимость труда работников детских садов в формировании характера и мировоззрения подрастающего поколения. Однако стоит подчеркнуть, что огромное влияние оказывает и атмосфера, созданная внутри детского сада, которую формирует грамотный руководитель, способный объединить команду единомышленников и направить учреждение по верному пути. В преддверии праздника мы пообщались с одним из таких руководителей — с заведующей детским садом № 4 «Ладушки» Ириной Якуниной, чей портрет в этом году размещен на городской Доске почёта. Подобно многим людям, склонным к скромности, она легко

переключала разговор от себя лично на рассказ о своей команде, подчёркивая успехи сотрудников

и общие достижения коллектива.

Ирина Якунина родилась в 1982 году в Шумерле. В 1999 году окончила шестую школу, поступила в Чебоксарский кооперативный техникум на специальность юриста. После окончания учебы устроилась на работу в конструкторский отдел Шумерлинского завода спецавтомобилей, где проработала пять лет.



Трудовой путь И. Якуниной в качестве заведующей детским садом № 4 начался в 2010 году. В том же году она получила высшее юридическое образование в Казанском институте социальных и гуманитарных знаний. А позже, в 2014-м, прошла переподготовку в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по специальности «Муниципальное государственное управление».



Ирина Вячеславовна никогда не загадывала, что когда-нибудь возглавит коллектив дошкольного учреждения, но ни разу не пожалела о том, что так сложилось. В первое время, без опыта в этой сфере, конечно, было непросто, но опытные коллеги помогли вникнуть в нюансы общей работы, а юридическое образование внесло свою лепту при работе с необходимой документацией.

«Профессия дошкольного работника довольно специфическая, и тот, кто приходит в нее случайно, надолго не задерживается. Здесь остаются только люди, имеющие призвание к этому делу.



В нашем коллективе много достойных воспитателей-стажистов. Жанна Евгеньевна Панзина, к примеру, в прошлом году получила нагрудный знак имени Волкова. Им награждают за достижения в педагогической деятельности, а за 35-летний стаж работы достижений у педагога накопилось немало. Римма Михайловна Глухова имеет Почётную грамоту Минобразования Чувашии. Её стаж работы 38 лет.



Мы гордимся и своими молодыми специалистами, которые являются неоднократными стипендиатами Главы Чувашии за особую творческую устремлённость. Это педагог-психолог Ольга Маскина, воспитатель Ксения Анисимова, дважды становившиеся стипендиатами Главы Чувашской Республики, музыкальный руководитель Дарья Махоркина. Ольга Маскина к тому же становилась обладателем гранта Главы Чувашии в размере 50 тысяч рублей», — с гордостью рассказала о коллегах Ирина Якунина.



На сегодняшний день в сплочённом коллективе работают 27 человек, из них 10 — педагогические работники, которые постоянно совершенствуются и ищут новые подходы в образовании детей. В прошлом году детский сад стал обладателем гранта Главы Чувашии в размере 500 тысяч рублей для образовательных учреждений, внедряющих инновационные методы обучения. На средства гранта была организована единственная в городе агролаборатория в детском саду.



Воспитанники д/с № 4 также являются участниками Движения первых и в этом году они приняли участие во всероссийском конкурсе первичных отделений. Среди более чем 17 тыс. образовательных организаций команда «Ладушек» смогла занять 1538-е место и удостоилась денежного вознаграждения в размере 200 тыс. руб. «Это достижение стало возможным благодаря коллективной работе всего детского сада. Мы стараемся участвовать во всех конкурсах, которые могут принести дополнительный доход, чтобы в дальнейшем можно было реализовать другие проекты», — поделилась И. Якунина.



Немаловажная часть работы в детском саду — сотрудничество с родителями. Как отмечает заведующая, сотрудничество с ними довольно продуктивное: родителей легко привлечь к совместной работе, когда они осознают пользу мероприятий для собственных детей и верят в реализацию задуманного. В 2020 году детский сад одним из первых в городе реализовал проект инициативного бюджетирования — общими усилиями была построена современная спортивная площадка. В следующем году реализовали ещё один проект по инициативному бюджетированию — провели текущий ремонт асфальтового покрытия вокруг детского сада.



У опытного руководителя есть и личные достижения. В 2024 году она принимала участие в конкурсе инновационных образовательных организаций, где представляла проект по брендированию образовательного учреждения и вошла в число лауреатов. За период своей деятельности в детском саду И. Якунина удостаивалась Почётных грамот Министерства образования Чувашской Республики, Госсовета Чувашии, благодарственных писем Главы Чувашской Республики Олега Николаева, депутата Госдумы РФ Аллы Салаевой и грамот за участие коллектива в различных конкурсах. Под ее руководством детский сад неоднократно побеждал во всероссийском конкурсе на звание «Образцовый детский сад» (2023—2024 уч. г.) и «Лучший детский сад» (2024—2025 уч. г.).



Работа в жизни И. Якуниной, несомненно, играет большую роль. Но главное место все же занимает семья и, конечно же, очень приятно, когда у близких тоже есть успехи. Тринадцатилетняя дочь Якуниных Елизавета, к примеру, увлеченно занимается баскетболом и в составе команды становилась чемпионом первенства Чувашской Республики в своей возрастной категории. Она также являлась обладателем стипендии главы города Шумерли, что, конечно же, очень радует родителей.

Татьяна Александрова.