Как самозанятые формируют свою будущую пенсию?

Самозанятые жители региона могут самостоятельно формировать свою будущую пенсию, добровольно уплачивая взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Отделение СФР по Чувашии. Более 320 самозанятых уже воспользовались данным правом.

К категории самозанятых относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, фермеры, а также лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). Лица, уплачивающие НПД, самостоятельно накапливают пенсионные средства, поскольку работодатели у них отсутствуют, а закон освобождает их от уплаты страховых взносов на пенсию.



Подать заявление в Отделении СФР по Чувашской Республике о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно на портале госуслуг, через мобильное приложение «Мой налог» или в клиентской службе регионального Отделения СФР.

Минимальный размер добровольных страховых взносов для самозанятых в 2025 году составляет 59241,6 руб. При его уплате в полном объеме будут начислены 0,975 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и 1 год стажа. Если взносы были уплачены в меньшем размере, то пенсионные коэффициенты и стаж будут рассчитаны пропорционально уплаченным взносам. Максимальный размер взносов в 2025 году составляет 473932,8 руб. (7,799 ИПК).



Страховые взносы необходимо уплатить до 31 декабря текущего года. Платеж можно перечислить одной суммой или разбить на несколько платежей в течение года. Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС подано не с начала года, то размер взноса определяется пропорционально количеству оставшихся до конца года календарных месяцев.



Приобретенные пенсионные коэффициенты и стаж будут отражены на лицевом счете гражданина до 1 марта 2026 года. Учет взносов происходит автоматически, представлять документы, подтверждающие платежи, не требуется.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.