В мир большой открывая сердца

День воспитателя и всех дошкольных работников посвящён людям, чей труд лежит в основе формирования личности ребёнка: воспитателям, нянечкам, логопедам, музыкальным руководителям и другим сотрудникам дошкольных учреждений.

Воспитатель детского сада № 11 «Колокольчик» Лариса Валентиновна Филиппова в профессии уже 30 лет! И всё это время — в стенах «Колокольчика». «Другого призвания и места работы я для себя просто не представляю», — заявила с самого начала нашего общения воспитатель.

Сколько Лариса Валентиновна себя помнит, детей она любила всегда. С удовольствием возилась с соседскими ребятишками, любила играть в школу. «Рассаживала кукол в ряд, брала в руки указку и учила их уму-разуму», — улыбается воспоминаниям наша собеседница.



Всерьёз о профессии педагога она стала задумываться в старших классах. В 1995 году вчерашняя выпускница Туванской сельской школы впервые переступила порог детского сада «Колокольчик». И осталась там на долгие годы.



Сначала работала помощником воспитателя, то есть нянечкой, а когда поняла, что окончательно и бесповоротно влюбилась в выбранное для себя дело, вполне осознанно поступила учиться на заочное отделение Шумерлинского педагогического училища. По окончании учебы дипломированный специалист Л.В. Филиппова была принята на должность воспитателя.

Сегодняшние подопечные Ларисы Валентиновны — малыши 2,5-3 лет, с которыми она уже второй год. Воспитатель, дети и их родители вместе будут идти рука об руку до самой школы. «Мы все — одна большая семья, — констатирует Лариса Валентиновна, — с общими заботами, радостями и печалями».



В детском саду каждый день не похож один на другой. Здесь каждая минута наполнена радостью, открытиями и искренними детскими улыбками. «С этими ангелочками нужно быть на одном уровне, общаться на одном языке. Учить, развивать, помогать и поддерживать, вкладывая в детей самое лучшее и сохраняя то замечательное, что в них уже есть, — основа нашего труда», — не без удовольствия говорит о своей работе Лариса Валентиновна.



Воспитатель — профессия многогранная. Он и педагог, и психолог, и мастер на все руки. А еще методист, артист, физкультурник, а иногда и волшебник. В течение дня ему приходится перевоплощаться, чтобы удивлять, радовать, учить! Именно эта способность делает профессию по-настоящему уникальной и незаменимой.



«Воспитатель — это гончар, а дети — глина в его руках. Какой получится сосуд и чем он будет наполнен, зависит от нас, воспитателей», — уверена Лариса Валентиновна. И с этим сложно поспорить. «Дети дают крылья, — продолжает она. — От них нисколько не устаешь, напротив, заряжаешься энергией и позитивом. За это я и люблю свою работу».



За три десятка лет из-под крыла Ларисы Валентиновны в школьную жизнь выпустилась целая плеяда маленьких шумерлинцев. Бывшие воспитанники и сегодня, бывает, прибегают, обнимают свою любимую воспитательницу, делятся своими новостями, рассказывают о школьных успехах…

Отдавать себя любимой работе Ларисе Валентиновне помогает надежный тыл в лице мужа Владимира, дочери Алисы, сыновей Дмитрия и Ильи. Семья в жизни нашей героини — та самая опора, которая дает силы и помогает полноценно жить.



Искреннюю любовь Ларисы Валентиновны к детям подтверждает и тот трогательный факт, что ее младший сын Илья — приемный. Мальчик попал в семью в четырехлетнем возрасте и буквально с первого дня стал называть Ларису мамой. Сегодня Илья уже отслужил в армии, создал свою семью и подарил родителям внука.



Дети давно взрослые, у каждого своя дорога, свои заботы, свои мечты, но сердце Ларисы Валентиновны по-прежнему полно любви и нежности. И эту безграничную материнскую заботу она неустанно дарит малышам в детском саду, окутывая их своим теплом и щедростью души.

Ольга Дмитриева.