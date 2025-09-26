Объявлен набор в образовательные организации ФСБ России

Управление ФСБ России по Чувашской Республике проводит набор кандидатов для поступления в 2026 году в Академию ФСБ России, в Московский, Голицынский, Калининградский, Курганский, Хабаровский пограничные институты ФСБ России, а также в институт береговой охраны ФСБ России (Анапа).



Обучение в образовательных организациях ФСБ России дает возможность получить высшее либо среднее профессиональное образование, стабильный заработок, жилье, социальное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, перспективы карьерного роста по службе. Ежегодно около 50 юношей из республики направляются в образовательные учреждения, чтобы связать судьбу с военной службой.



В качестве кандидатов рассматриваются граждане России, не проходившие военную службу, в возрасте до 22 лет, а также лица, прошедшие и проходящие военную службу, до 24 лет. Кандидаты должны иметь образование не ниже среднего общего (11 классов), хорошую физическую подготовку и быть годными по состоянию здоровья к военной службе.



Доступны специальности: «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Перевод и переводоведение», «Регионоведение», «Криптография», «Информационная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Пограничная деятельность», «Психология служебной деятельности», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».



В период сдачи экзаменов поступающим гарантируются бесплатное проживание, питание и медицинское обслуживание.



За более подробной информацией по вопросам поступления обращаться в УФСБ России по Чувашской Республике по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 24, телефоны: 8(8352) 39-71-13, 39-72-14.



Дополнительные сведения можно найти на официальном сайте ФСБ России: www.fsb.ru (раздел «Справочная информация. Служба и учеба в ФСБ России») либо на официальных сайтах учебных заведений ФСБ России.



Пресс-служба УФСБ России по Чувашии.