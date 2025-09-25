Новый кластер откроет значительные возможности

По поручению Главы республики Олега Николаева в рамках Стратегии развития промышленности Чувашии до 2030 года и приоритетов национальной программы «Эффективная и конкурентная экономика» в республике намечено создать 3 новых промышленных кластера.

Одно из перспективных направлений кластерной специализации – беспилотные авиационные и роботизированные системы (БАРС).



Создание нового промышленного кластера в сфере беспилотных систем позволит фактически создать новую отрасль в республике и объединить действующие компетенции промышленного комплекса Чувашии в развитии беспилотных авиационных и роботизированных систем.

Формирование пула резидентов кластера БАРС уже началось. Запуск первых совместных проектов и образовательных программ находится на стадии реализации.



По информации Минпрома Чувашии.